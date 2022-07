নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 জুলাই: ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ (NDA) প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সমৰ্থন কৰিব জে ডি এছৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱগৌড়াই (H D Deve Gowda will support Draupadi Murmu) । এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সমৰ্থন জনোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে জে ডি এছৰ শীৰ্ষ নেতা তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তেওঁৰ নিজা বাসভৱনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱগৌড়া, কৰ্ণাটকৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বম্মাইকে ধৰি বিজেপিৰ অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হৈছিল ৷ সাক্ষাৎ কৰি আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে । ৰাজনীতিবিদ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামী আৰু বিজেপিৰ নেতা উপস্থিত থকা বৈঠকৰ পিছতে জে ডি এছ দলে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী মুৰ্মুক সমৰ্থন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

উল্লেখ্য যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁটৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দেওবাৰে উপস্থিত হৈছিল বেংগালুৰুত ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বম্মা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নলিন কুমাৰ কতীলৰ (BJP State president Nalin Kumar Kateel) লগতে দলৰ অন্যান্য কৰ্মীসকলে বেংগালুৰু ভ্ৰমণৰ সময়ত ব্যক্তিগত জেটেৰে আদৰি নিছিল মুৰ্মুক ৷

ইয়াৰ পিছতে এখন হোটেললৈ গৈ মুৰ্মুৱে বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু সাংসদসকলক সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ সমৰ্থন বিচাৰে । বিগত সময়ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী দেৱগৌড়াক সাক্ষাৎ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁৰ সমৰ্থন বিচাৰে (Draupadi Murmu Meets H D Deve Gowda) ৷ ইফালে এইচ ডি কুমাৰ স্বামীয়ে মুৰ্মুক জে ডি এছ দলে সমৰ্থনৰ কৰাৰ এক ইংগিত প্ৰথমেই দিছিল । উল্লেখ্য যে, জে ডি এছ কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বৰ মিত্ৰ দল আছিল (JDS was a former ally of Congress)।

লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত দ্ৰৌপদীক সমৰ্থন জনাব বিএছপিয়ে