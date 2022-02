নেশ্যনেল ডেস্ক,২৫ ফেব্ৰুৱাৰীঃ শুকুৰবাৰে বিটকইনৰBitcoins ওপৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে (Apex court asking Centre to make its stand clear on Bitcoins) । কিয়নো বৰ্তমান দেশত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সীৰ ব্যৱহাৰৰ (Bitcoins and cryptocurrency ) ওপৰত কোনো নিয়ম বা কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ ডি.ৱাই. চন্দ্ৰচূড় আৰু সূৰ্য কান্তক লৈ গঠিত এখন বিচাৰপীঠে অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল (ASG) ঐশ্বৰ্য ভাটিক তেওঁৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।

বিচাৰপীঠে অজয় ভৰদ্বাজৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সংঘৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছিল । ভাটিয়ে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দাখিল কৰিছিল যে এই গোচৰটোত ৮৭,০০০ বিটকইন জড়িত আছে। কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়ালৈকে একাধিক চমন জাৰি কৰাৰ পাছতো অভিযুক্তজনে সহযোগিতা নকৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছিল । বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰিছিল "এয়া অবৈধ হয় নে নহয় ?" তেতিয়া ভাটিয়ে উত্তৰ দিছিল "We will do that my lord." ।

এজাহাৰ দাখিল কৰোতাৰ হৈ উপস্থিত হোৱা অধিবক্তা শ্ববুব আলমে ভৰদ্বাজক প্ৰদান কৰা জামিন বাতিল কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল । বিচাৰপীঠে আঙুলিয়াই দিছিল যে যোৱা বছৰ জুলাইত প্ৰৱৰ্তন সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা এটা স্থিতি প্ৰতিবেদনত দাখিল কৰা হৈছিল ।

বিচাৰপীঠে অভিযুক্তজনক তদন্তকাৰী বিষয়াৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আৰু তদন্তত সহযোগিতা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । IO য়ে অভিযুক্তৰ সহযোগিতা দেখুৱাই স্থিতি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু চাৰি সপ্তাহৰ পিছত বিষয়টো পৰৱৰ্তী শুনানিৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত বাধা দিয়া আৰু অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখলৈকে অব্যাহত থাকিব ।

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কে বেংকবোৰক ক্ৰিপ্টো লেনদেনত সহায় কৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ আদেশ দিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মাৰ্চ 2020 ত বিষয়টোৰ ওপৰত সংৰক্ষণ আনিছিল ।

