নিউজ ডেস্ক, ২৫ জানুৱাৰী : বৃহস্পতিবাৰে দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ'ব ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস (74th republic day 2023) । দেশৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যতো এতিয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত (Republic day celebration in India) । আনহাতে, গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুঠ ৯০১ জন আৰক্ষী কৰ্মীক আৰক্ষী পদক প্ৰদান কৰা হৈছে (police medal to 901 policemen on republic day) । ইয়াৰে ভিতৰত ১৪০ জনক বীৰত্বৰ বাবে আৰক্ষী পদক (Police Medal for Gallantry, PMG), ৯৩ জনক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী পদক (Presidents Police Medal for Distinguished Service, PPM) আৰু ৬৬৮ জনক মেধাৱী সেৱাৰ (Police Medal for Meritorious Service, PM) বাবে আৰক্ষী পদক প্ৰদান কৰা হৈছে ।

ভাৰত চৰকাৰৰ আৰক্ষী পদক ঘোষণা

আনহাতে, প্ৰেছ ইনফৰ্মেচন ব্যুৰোৰ (PIB) পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, 140 টা বীৰত্ব বঁটাৰ অধিকাংশৰ ভিতৰত বাঁওপন্থী উগ্ৰবাদ প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ 80 জন কৰ্মচাৰী আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ অঞ্চলৰ 45 জন কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰা হৈছে (Police Medal 2023 declared) । বীৰত্ব বঁটা লাভ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ ভিতৰত ৪৮ জন চিআৰপিএফৰ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৩১ জন, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ ২৫ জন, ঝাৰখণ্ডৰ ৯ জন, দিল্লী, ছত্তীশগড় আৰু বিএছএফৰ ৭ জনকৈ আৰু বাকীসকল আন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আৰু চিএপিএফৰ ।

দেশৰ ৯০১ গৰাকী আৰক্ষীলৈ আৰক্ষী পদক

উল্লেখ্য, জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা বা অপৰাধ প্ৰতিৰোধ কৰা বা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত প্ৰদৰ্শন কৰা নিৰ্দিষ্ট বীৰত্বৰ আধাৰত এই বীৰত্বৰ বাবে আৰক্ষী পদক (PMG) প্ৰদান কৰা হয় । আনহাতে, বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী পদক (PPM) আৰক্ষী সেৱাত বিশেষ ৰেকৰ্ড স্থাপনৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰি কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আনুগত্যৰ বাবে আৰক্ষী পদক (PM) প্ৰদান কৰা হয় ।

উল্লেখ্য, ৰাজ্য হিচাপত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা সৰ্বাধিক ৫ জনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী পদক আৰু ৭৪ জনে কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ পিছতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক PMG বঁটা ৩১ গৰাকীলৈ, PPM বঁটা ৪ গৰাকীলৈ আৰু PM বঁটা ৩৯ গৰাকীলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে । আনহাতে, অসমৰ পৰা এগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰক্ষী পদক আৰু ১৪ গৰাকীয়ে মেধাৱী সেৱা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই বঁটাকেইটা লাভ কৰিছে অসম ৰাইফলছৰ জোৱানে ।

