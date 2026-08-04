ETV Bharat / state

উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ অসমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা

তিনিদিনীয়াকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণলৈ অহা জে পি নাড্ডাই‌ মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়তে বাহৰ পাতি বুধবাৰে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু নাজিৰাৰ কেইবাটাও বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব ।

JP Nadda in Assam
উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত জে পি নাড্ডা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা । ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাৰ লগতে প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে আদৰণি জনায়।‌

তিনিদিনীয়াকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণলৈ অহা জে পি নাড্ডাই‌ মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়তে বাহৰ পাতি বুধবাৰে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু নাজিৰাৰ কেইবাটাও বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিব । অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাড্ডা নাগালেণ্ডৰ মন জিলালৈও যাব।

উজনিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত জে পি নাড্ডা (ETV Bharat)

মন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে শেহতীয়া ঘটনাৱলীৰ ওপৰত নাড্ডাই আলোচনা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পিছত ৬ আগষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৰুণাচল ভ্ৰমণ কৰিব ৷‌ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উজনি অসমৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজলৈ কেনে ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ১৯ জুলাইত নগা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে ৷ বৰ্তমান পানী কিছু শুকাইছে যদিও বহু বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় শিবিৰতেই দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।

কোনো দিনেই বানৰ কৱলত নপৰা চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ এই অঞ্চলবোৰত ঘৰৰ মুধচলৈকে পানীৰে উপচি পৰে ৷ প্ৰায় ৮৭ গৰাকী লোকে এই দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুৱালে। নিঃশেষ হৈ গ’ল বহু গাঁও, বহু ঘৰ ৷ এতিয়া এইবোৰ অঞ্চলত দেখা গৈছে বন্যাৰ্তৰ চকুলো আৰু হা-হুমুনিয়াহ ৷

বানৰ এই ভয়াৱহতাৰ বুজ ল'বলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীক অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু ৰাইজে দাবী জনাই অহাৰ সময়ত মঙলবাৰে ৰাজ্য়ত উপস্থিত হোৱা জে পি নাড্ডাৰ ভ্ৰমণে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে।

লগতে পঢ়ক: প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দহ লাখৰো অধিক টকা দিম বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক : মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

বানপানী
জে পি নাড্ডা
উজনি অসম
ASSAM FLOOD
JP NADDA IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.