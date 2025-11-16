খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান দলং জানুৱাৰীত মুকলিৰ সম্ভাৱনা, পৰিদৰ্শন বিধায়ক ভুৱন গামৰ

খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান দলং জানুৱাৰীত মুকলিৰ সম্ভাৱনা, পৰিদৰ্শন বিধায়ক ভুৱন গামৰ
২০২২ ৰ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এইখন দলঙৰ ।
মাজুলী: মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত দুখন বিশেষ দলঙৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাব বুলি দুই লক্ষ জনসাধাৰণক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । চাওঁতে চাওঁতে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ো ওচৰ চাপি আহিবলৈ ধৰিলে । এই দুয়োখন দলঙৰ কাম ইতিমধ্য়ে দ্ৰুত গতিত চলিছে । প্ৰথম দলঙখনৰ ৯০ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । আনখনৰ কাম প্ৰায় ৬০ শতাংশ সমাপ্ত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।
কেইবছৰমান পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজুলীবাসীক কৈছিল যে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মাজুলী-যোৰহাট দলঙৰে পাৰ হৈ আকৌ ধূনাগুৰি লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰে পাৰ হৈ লখিমপুৰলৈ যাব ৷ সেইমতেই দলঙৰ কাম শেষ হ'ব বুলি কৈছিল স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন গামে । মাজুলীৰ দুই লক্ষ জনসাধাৰণৰ বাবে ভাল খবৰ আহি পৰিছে । কিয়নো মাজুলীৰ পৰা উত্তৰ পাৰৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থালৈ আহিছে পৰিৱৰ্তন । জানুৱাৰীত মুকলি হোৱাৰ আশা খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলংখন । এই দলংখনৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । মাজুলীৰ ৰাইজৰ উত্তৰ পাৰৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰাৰ বাবে নামনি মাজুলীৰ চেলেক গাঁৱত আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ ধূনাগুৰিত দুখনকৈ দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে ।
উল্লেখ্য় যে ২০২২ ৰ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এই দলঙৰ ৷ অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ৭০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা এই দলং দুখনৰ কাম এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিত চলিছে ৷ এই দুইখন দলঙৰ ভিতৰত খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা প্ৰথম দলংখনৰ ৯০ শতাংশ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইফালে, সোৱণশিৰিৰ ওপৰত হ'ব লগা আনখন দলঙৰ কামো আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় ৬০ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
এই দুয়োখন দলঙৰ ভিতৰত খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা প্ৰথমখন দলং অহা জানুৱাৰীত মুকলি হোৱাৰ পূৰ্ণ আশা আছে বুলি মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে কয় । নিৰ্মীয়মাণ দলঙৰ কাম শনিবাৰে পৰিদৰ্শন কৰি বিধায়ক ভূৱন গামে এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । এই সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "খেৰকটীয়া নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা দলংখনৰ কাম প্ৰায় ৯০ শতাংশ সমাপ্ত হৈছে । ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণ হ'ব । সেইবাবে মই চাবলৈ আহিলো ।" দুয়োখন দলং হ'লেই ডেৰ ঘন্টাতে মাজুলীৰ পৰা অৰুণচল প্ৰদেশৰ মাজত যোগাযোগ সম্ভৱ হ'ব । ইফালে উত্তৰ পাৰৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুচল হ'ব মাজুলীবাসীৰ ।