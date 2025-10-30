ETV Bharat / state

৭ নৱেম্বৰত মুকলি হ'ব গুৱাহাটী গেটৱে টাৰ্মিনেল, ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা- গুৱাহাটী গেটৱে টাৰ্মিনেল ভাৰতৰ ভিতৰতে অনন্য হ'ব ।

Guwahati Gateway Terminal
গুৱাহাটী গেটৱে টাৰ্মিনেল ভাৰতৰ ভিতৰতে অনন্য হ'ব (X@himantabiswasarma)
By ANI

Published : October 30, 2025 at 8:51 AM IST

গুৱাহাটী : অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ । নৱেম্বৰ মাহত মুকলি হ'ব গুৱাহাটী গেটৱে টাৰ্মিনেল (গুৱাহাটী প্ৰৱেশদ্বাৰ), অত্যাধুনিক নদী টাৰ্মিনেল আৰু গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট (ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট) । অসম তথা গুৱাহাটীৰ পৰ্যটনত এই প্ৰকল্পই বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে । তাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে নিশা এই প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰে ।

তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত ঘোষণা কৰে, " অহা ৭ নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে গুৱাহাটী গেটৱে টাৰ্মিনেল, অত্যাধুনিক নদী টাৰ্মিনেল আৰু গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উদ্বোধন কৰিব ।"

এই প্ৰকল্পবোৰৰ প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটী গেটৱে টাৰ্মিনেলক ভাৰতৰ এক অনন্য বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁৰ মতে ই ভ্ৰমণকাৰী আৰু পৰ্যটকৰ বাবে এক সম্পূৰ্ণ নতুন অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব ।

চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱা

ইফালে একেদিনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটীৰ জনতা ভৱনত আয়ুষ্মান অসম-মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱা মুকলি কৰে ৷ এক বিবৃতি অনুসৰি এই নতুন পদক্ষেপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, পেঞ্চনাৰ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল লোকসকলক উপকৃত কৰিব । যাৰ ফলত তেওঁলোকে কেছলেছ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব ।

এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে কেৱল অসমৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত চিকিৎসালয়তেই নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ আগশাৰীৰ কৰ্পোৰেট চিকিৎসালয়সমূহতো নগদবিহীন চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঁচনিৰ অধীনত হেল্থ কাৰ্ড বিতৰণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ ডিজিটেল সংবাদ-পত্ৰখনো উন্মোচন কৰে । এই হেল্থ কাৰ্ডখনে আঁচনিৰ অধীনত নগদবিহীন চিকিৎসা আৰু ৰিএম্বাৰ্ছমেণ্ট সুবিধা দুয়োটাৰে ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব ।

এই সেৱা মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চিকিৎসা ব্যয়ৰ জটিল আৰু সময় সাপেক্ষ পৰিশোধ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্ত পেলাবলৈ ২০২৩ চনৰ ২ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে সুখবৰ : মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুকলি কৰিলে Cashless চিকিৎসা সুবিধা

