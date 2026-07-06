ETV Bharat / state

চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলৰ কৰ্মস্থলীৰ চাপ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যক লৈ গৱেষণা

চাহ উদ্যোগৰ মানৱ সম্পদ ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণাই মুকলি কৰিব নতুন দিশ ৷ নৰ্থ-ইষ্টাৰ্ণ টি এছ’চিয়েশ্ব'নৰ আদৰণি ৷

Dibrugarh University Research
গৱেষক ড৹ প্ৰাংশু ৰাজ কৌশিক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলে কৰ্মস্থলীত সততে সন্মুখীন হোৱা মানসিক চাপ, উদ্বিগ্নতা আৰু মানসিক স্বাস্থ্যত পৰা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে সম্পন্ন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণাক আদৰণি জনাইছে নৰ্থ-ইষ্টাৰ্ণ টি এছ’চিয়েশ্যন চমুকৈ নেটাই । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেছন বিভাগৰ গৱেষক ডঃ প্ৰাংশু ৰাজ কৌশিকে এই বিষয়ত কৰা গৱেষণাৰ ভিত্তিত লাভ কৰিছে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী ৷

ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প আৰু নেটাৰ অধীনস্থ কেইখনমান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক মণ্ডলীক লৈ এই গৱেষণা সম্পন্ন কৰা হয় । পৰিচালকসকলে কৰ্মস্থলীত সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ চাপ, উদ্বিগ্নতা আৰু ইয়াৰ ফলত মানসিক স্বাস্থ্যত সৃষ্টি হোৱা প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে গৱেষণা পত্ৰখনত বিশদভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে ।

এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই সন্দৰ্ভত নেটাৰ উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বৰকাকতিয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকসকলে কেৱল উৎপাদন ব্যৱস্থাপনাই নহয়, শ্ৰমিক আৰু মালিকপক্ষৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা, প্ৰশাসনিক দায়িত্ব, বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা আৰু চাহ উদ্যোগে সন্মুখীন হোৱা নিত্য নতুন প্ৰত্যাহ্বানসমূহো সমানে চম্ভালিবলগীয়া হয় । ফলত তেওঁলোকৰ ওপৰত যথেষ্ট মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই বিষয়ত পূৰ্বে বিশেষ গৱেষণা হোৱা নাছিল ।’’

তেওঁৰ মতে, ড৹ প্ৰাংশু ৰাজ কৌশিকৰ এই গৱেষণাই চাহ উদ্যোগত কৰ্মৰত পৰিচালকসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এক নতুন দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে । গৱেষণাৰ তথ্য আৰু পৰামৰ্শসমূহৰ আধাৰত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কৰ্মস্থলীত মানসিক স্বাস্থ্য সুৰক্ষা, কৰ্মচাপ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মানৱ সম্পদৰ গুণগত মান উন্নয়নৰ বাবে অধিক ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।

উল্লেখ্য যে, এই গৱেষণা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেণ্টাৰ ফৰ মেনেজমেণ্ট ষ্টাডিজৰ অধ্যক্ষ প্ৰাধ্যাপক প্ৰতীম বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত সম্পন্ন কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নেটাৰ মাজত বিগত বৰ্ষত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ(MoU) পিছত নেটাৰ অধীনস্থ চাহ বাগিচাক গৱেষণাৰ বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সম্পন্ন হোৱা এয়াই প্ৰথমটো গৱেষণা ।

নেটাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই গৱেষণাই চাহ উদ্যোগৰ মালিকপক্ষক পৰিচালকসকলৰ কৰ্মস্থলীৰ বাস্তৱ সমস্যা অধিক ভালদৰে বুজিবলৈ সহায় কৰিব ৷ লগতে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ চাহ উদ্যোগক অধিক দক্ষ, গতিশীল আৰু মানৱমুখী কৰি তুলিবলৈ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: দক্ষিণ কোৰিয়াত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা অভিযান: হুণ্ডাইৰ সৈতে গৱেষণা সহযোগিতা

TAGGED:

চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা
ড৹ প্ৰাংশু ৰাজ কৌশিক
ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প
DIBRUGARH UNIVERSITY RESEARCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.