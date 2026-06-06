নৰৱে দবা খিতাপ জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় হিচাপে পৰিগণিত প্ৰজ্ঞানন্দ
ভাৰতীয় গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ আৰ প্ৰজ্ঞানন্দই নৰৱে দবা খিতাপ দখল কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে । চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত জয়লাভ কৰি তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰে ।
Published : June 6, 2026 at 12:34 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় যুৱ দবা তাৰকা তথা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ আৰ প্ৰজ্ঞানন্দই নৰৱে দবা প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । শুকুৰবাৰে অছল’ত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত জাৰ্মানীৰ ভিনচেণ্ট কেমাৰক পৰাস্ত কৰি তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনত জয়ী হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
প্ৰজ্ঞানন্দই অন্তিম দিনটোত অত্যন্ত চাপত খেলি ধ্ৰুপদী জয় নিশ্চিত কৰি সম্পূৰ্ণ ৩ পইণ্ট লাভ কৰে । এই জয়েৰে তেওঁ মুঠ ১৮ পইণ্ট আৰু খিতাপ দখল কৰি শীৰ্ষ স্থান দখল কৰে । ১৫ পইণ্টেৰে তৃতীয় স্থানত তেওঁ দিনটো আৰম্ভ কৰিছিল যদিও অন্তিম ৰাউণ্ডত শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ বাবে তেওঁ সকলোকে চেৰ পেলাইছিল ।
মাত্ৰ ২০ বছৰ বয়সতে প্ৰজ্ঞানন্দই এনে এক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে যিটো ২০১৩ চনত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিশ্বনাথন আনন্দ আৰু বৰ্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন ডি গুকেশৰ দৰে ভাৰতীয় দবাৰ কিংবদন্তিৰ বাবেও কঠিন হৈ পৰিছিল । নৰৱে দবা অন্যতম সন্মানীয় অভিজাত দবা প্ৰতিযোগিতা আৰু প্ৰজ্ঞানন্দই এই প্ৰতিযোগিতাখন মাত্ৰ দুবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
তেওঁৰ যাত্ৰাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বটো হৈছে ধ্ৰুপদী দবাত সাতবাৰৰ নৰৱেৰ দবা চেম্পিয়ন আৰু বিশ্বৰ ১ নং স্থানৰ মেগনাছ কাৰ্লচেনক দুবাৰকৈ পৰাস্ত কৰা ৷ এই কৃতিত্ব যিকোনো যুৱ খেলুৱৈৰ বাবে অতি বিশেষ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
ভাৰতীয় বিশ্ব চেম্পিয়ন ডি গুকেশো এই প্ৰতিযোগিতাৰ অংশ আছিল, কিন্তু তেওঁ খিতাপ দৌৰৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল । ইয়াৰ পিছতো প্ৰজ্ঞানন্দাই ভাৰতৰ আশাক জীয়াই ৰাখিছিল আৰু শেষত খিতাপ দখল কৰিছিল ৷
প্ৰজ্ঞানন্দৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখন সহজ নাছিল ৷ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন মধ্যমীয়া আছিল যদিও দ্বিতীয়াৰ্ধত তেওঁ শক্তিশালী প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰিছিল । তেওঁৰ এই বিজয়ক তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মানসিক শক্তিৰ প্ৰমাণ হিচাপে দেখা গৈছে ।
খিতাপৰ মেচখন নিৰ্ণায়ক হৈ পৰে যেতিয়া আমেৰিকাৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ৱেছলী শ্ব’ৱে নিজৰ অগ্ৰগতি বজাই ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু ড্ৰ’ৰ পিছত আৰ্মাগেডনৰ টাই ব্ৰেকত আবদ্ধ হৈ পৰে । এই পৰিস্থিতিয়ে প্ৰজ্ঞানন্দৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে, যিয়ে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত জয়লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : দবাত মহিলাৰ উত্থানৰ ওপৰত আলোকপাত বিশ্ব দবা চেম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দৰ