দবাত মহিলাৰ উত্থানৰ ওপৰত আলোকপাত বিশ্ব দবা চেম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দৰ
Published : January 17, 2026 at 3:29 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান) : শুকুৰবাৰে জয়পুৰ সাহিত্য মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশ্ব দবা চেম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দে । তেওঁ এই অনুষ্ঠানটোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিভাই একত্ৰিত হৈ ইজনে সিজনৰ পৰা শিক্ষা লোৱা ধাৰণা, সৃষ্টিশীলতা আৰু প্ৰেৰণাৰ এক ডাঙৰ মঞ্চ বুলি অভিহিত কৰে ।
নিজৰ বিখ্যাত কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি আনন্দে কয় যে তেওঁৰ সফলতাৰ মূলতে আছে পিতৃ-মাতৃ, বিশেষকৈ মাতৃৰ সমৰ্থন । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ পৰা আৰম্ভণিৰ বছৰবোৰত পোৱা উৎসাহ আৰু পথ প্ৰদৰ্শনে তেওঁক আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আত্মবিশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল । আৰম্ভণিৰ দিনবোৰক স্মৰণ কৰি আনন্দে কয় যে যেতিয়া ভাৰতত দবাক কেৰিয়াৰৰ এক অন্যতম বিকল্প হিচাপে বহুলভাৱে লোৱা হোৱা নাছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ পৰিয়ালে প্ৰতিটো খোজতে তেওঁৰ কাষত থিয় দিছিল । এই সমৰ্থনে তেওঁক দেশখনলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি আনিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছিল বুলিও তেওঁ কয় ।
যুৱ আৰু উচ্চাকাংক্ষী খেলুৱৈসকলক সম্বোধন কৰি আনন্দে কয় যে ক্ৰীড়াত সফলতা কেতিয়াও নিশ্চিত নহয় । এটা বেয়া পদক্ষেপে খেল এখন ধ্বংস কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে পৰাজয়ত হতাশ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকৰ পৰাজয়ৰ পৰা শিকিব লাগে । তেওঁ খেলুৱৈসকলক জয়-পৰাজয়ক বেছি ব্যক্তিগতভাৱে ল’ব নালাগে, বৰঞ্চ অহৰহ উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি খেলি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।
আনন্দে দবাত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে আৰু শেহতীয়া বছৰবোৰত এই খেলবিধত মহিলা খেলুৱৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে বহু প্ৰতিভাৱান মহিলা খেলুৱৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে ।
নিজৰ আশাৰ কথা ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয় যে অনাগত বছৰবোৰত বিশ্বৰ মঞ্চত আৰু অধিক সফলতা লাভ কৰিবলৈ ভাৰতীয় মহিলা খেলুৱৈসকল সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে । তেওঁ লগতে কয় যে বিদ্যালয় আৰু দবা একাডেমীত ছোৱালীৰ নামভৰ্তিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাটো ইতিবাচক আৰু উৎসাহজনক লক্ষণ ।
মহোৎসৱত তেওঁৰ গ্ৰন্থ 'লাইটনিং কিড'ৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ সময়ত আনন্দে কয় যে যেতিয়াই লগ হয় তেতিয়াই তেওঁ প্ৰায়ে যুৱ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ডি গুকেশৰ সৈতে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা আদান-প্ৰদান কৰে । তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে আজি গুকেশে যি পৰিৱেশত খেলিছে, সেই পৰিৱেশ তেওঁৰ প্ৰস্তুতিৰ বছৰবোৰত অনুভৱ কৰা পৰিৱেশতকৈ বহু বেলেগ । "সেইবাবেই মই কেৱল তেওঁৰ সৈতে মোৰ অভিজ্ঞতাসমূহ আদান-প্ৰদান কৰোঁ ।" এতিয়া ভাল হ’বলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰাত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি উল্লেখ কৰি আনন্দে লগতে কয় ।