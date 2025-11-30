ভাৰত বনাম দক্ষিণ আফ্ৰিকা : ৰাঁচীত অভিজ্ঞতাৰ নিদৰ্শন ভাৰতৰ
টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই । ২০ অভাৰলৈ ভাৰতে ১ টা উইকেট হেৰুৱাই ১৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ।
Published : November 30, 2025 at 2:03 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 3:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত ৩ খনীয়া এদিনীয়া শৃংখলা আৰম্ভ হৈছে । ৰাঁচীত প্ৰথমখন এদিনীয়া মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক এডেন মাৰ্ক্ৰামে টছত জয়ী হৈ প্ৰথমে বলিং কৰিছে । অধিনায়ক শুভমন গিলৰ অনুপস্থিতিত কে এল ৰাহুলে ভাৰতক নেতৃত্ব দিছে । টছৰ সময়ত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক কে এল ৰাহুলে কয় যে তেওঁ প্ৰথমে বলিং কৰিব বিচাৰে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে বহু খেলুৱৈ দললৈ ঘূৰি অহাৰ ফলত শক্তি বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁৰ মতে এদিনীয়া দলটোৱে পোৱা প্ৰতিটো সুযোগৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন । এটা অতি ভাল দলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ দক্ষতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ এই সুযোগ । আজিৰ খেলখনত দলে ৩ গৰাকী স্পিনাৰ আৰু ৩ গৰাকী ফাষ্ট বলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।
ইফালে অতিথি দলৰ অধিনায়ক এডেন মাৰ্ক্ৰামে কয়, "আমি প্ৰথমে বলিং কৰিব বিচাৰিছোঁ । কাৰণ ইয়াত নিশা কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ আছে, যাৰ ফলত বেটিং অলপ সুবিধাজনক হ'ব । এইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শৃংখলা আৰু ২০২৭ বিশ্বকাপৰ বাবে এক ভাল প্ৰস্তুতি ।" তেওঁ লগতে কয়, "আমি বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ দলৰ বিৰুদ্ধে খেলি আছো । টেম্বা আৰু মহাৰাজক জিৰণি দিয়া হৈছে; আজি আমাৰ দলত ৪ গৰাকী ছিমাৰ আছে ।"
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্লেয়িং ১১ : ৰিয়ান ৰিকেলটন, কুইণ্টন ডি কক (উইকেটকীপাৰ), এডেন মাৰ্ক্ৰাম (অধিনায়ক), মেথিউ ব্ৰিট্জকে, টনি ডি জোৰ্জি, ডেৱাল্ড ব্ৰুইছ, মাৰ্কো জান্সেন, কৰ্বিন বছ, প্ৰেনেলান সুব্ৰায়ন, নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ, অটনেইল বাৰ্টমেন ।
ভাৰতৰ প্লেয়িং ১১ : ৰোহিত শৰ্মা, যশস্বী জয়ছোৱাল, বিৰাট কোহলী, ৰুতুৰাজ গায়কৱাড়, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, কে এল ৰাহুল (উইকেটকীপাৰ), ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, হৰ্ষিত ৰাণা, কুলদীপ যাদৱ, অৰ্শদীপ সিং, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ ।
৫ অভাৰ- ভাৰতৰ হৈ ৰোহিত শৰ্মা আৰু যশস্বী জয়ছোৱালে অপেনিং কৰে । প্ৰথম ৩ অভাৰলৈ দুয়োগৰাকী বেটছমেনে অতি সাৱধানেৰে খেলে । জয়ছোৱালে কেইবাটাও আক্ৰমণাত্মক শ্বট খেলে, য'ত ২ টা ৪ আৰু এটা ছিক্সাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে । কিন্তু ১৬ টা বল খেলি বাৰ্গাৰৰ চিকাৰ হয় জয়ছোৱাল । ১৮ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি পেভিলিয়নলৈ উভতিল জয়ছোৱাল । ইফালে ৫ অভাৰলৈ ক্ৰিজত ৰোহিত শৰ্মা (৩) আৰু বিৰাট কোহলীয়ে (৬) বেটিং কৰি আছে ।
'ৰো-কো'ৰ যাদু
যশস্বী জয়ছোৱাল আউট হোৱাৰ পিছত ৰাঁচীৰ খেলপথাৰত দুই অভিজ্ঞ ভাৰতীয়ই নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম এদিনীয়াতে 'ৰো-কো'ৰ যাদু দেখা গৈছে । এফালে ৰোহিত শৰ্মাৰ আক্ৰমণ আৰু আনফালে বিৰাট কোহলীয়ে অভিজ্ঞতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে । যাৰ বাবে ভাৰতীয় দল সম্প্ৰতি শক্তিশালী স্থিতিত আছে । দুয়োগৰাকী ভাৰতীয় বেটছমেনে অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰিছে । বিৰাট কোহলীয়ে ৪৮ টা বলত ছিক্স কোবাই অৰ্ধশতক কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ৰোহিত শৰ্মাই ৪৩ টা বলত অৰ্ধশতক সম্পূৰ্ণ কৰে । ২০ অভাৰৰ অন্তত দুয়োগৰাকী বেটছমেন ক্ৰমে কোহলী ৬৫ ৰাণ আৰু ৰোহিত ৫৬ ৰাণত বেটিং কৰি আছে । দুয়োগৰাকী বেটছমেনৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপো শতকৰ ওপৰলৈ গৈছে । ভাৰতীয় দলটো ১৫৩ ৰাণত আছে যদিও বৃহৎ টাৰ্গেটৰ আশা ৰাখিছে ভাৰতীয় দল আৰু অনুৰাগীয়ে ।