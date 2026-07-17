প্ৰেম ওজা বৰবায়নক কুশীলৱ-২০২৬ বঁটা প্ৰদান

প্ৰেম ওজা বৰবায়নক কুশীলৱ-২০২৬ বঁটা প্ৰদান
মৰিগাঁৱত কুশীলৱ-২০২৬ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ৷ বিশিষ্ট সত্ৰীয়া সাধক প্ৰেম ওজা বৰবায়নক এই সন্মান যঁচা হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 10:49 AM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁৱৰ অন্যতম আগশাৰীৰ শংকৰী কলা চৰ্চা কেন্দ্ৰ 'মৰিগাঁও শংকৰী সংগীত বিদ্যালয়'ৰ উদ্যোগত 'কুশীলৱ-২০২৬' বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটি উলহ-মালহেৰে সম্পন্ন হৈ যায় । মৰিগাঁও চহৰৰ পবিতৰা হাট প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো ৷
উক্ত অনুষ্ঠানত চলিত বৰ্ষৰ 'কুশীলৱ' বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট শংকৰী কলা সাধক তথা সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাপ্ৰাপক, মাজুলীৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৰবায়ন প্ৰেম ওজা বৰবায়নক ।
বঁটা গ্ৰহণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰা বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত কয়, "গুৰু আৰু পিতৃ-মাতৃক শ্ৰদ্ধা কৰিলে জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ ।"
বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ প্ৰসন্ন কুমাৰ মেধি আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি জ্ঞান মোহন ডেকাই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায় ৷ সভাখন উদ্বোধন কৰে মৰিগাঁও জিলা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক সন্ত নাৰায়ণ ডেকাই । তেওঁ কয় যে, শংকৰ-মাধৱক বাদ দি অসমীয়া সমাজে কেতিয়াও পূৰ্ণতা নাপায় । সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি জিলা সংঘৰ সভাপতি অতুল চন্দ্ৰ দাসে মহাপুৰুষ দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
আনহাতে, এই অনুষ্ঠানতে শংকৰী কলা চৰ্চাৰ জৰিয়তে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা পাঁচগৰাকী কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ক্ৰমে— শিখি কাকতি, অংশুমা কলিতা, জুচিপৰ্ণা ডেকা, জাহ্নৱী গোস্বামী আৰু হিমানজ্যোতি মহন্তক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
মৌমিন ডেকাৰ বৰগীতেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটিত বঁটাপ্ৰাপক প্ৰেম ওজা বৰবায়ন, মণিৰাম বৰুৱা আৰু উৎপলা হোকাই প্ৰদৰ্শন কৰা সত্ৰীয়া নৃত্যই উপস্থিত ৰাইজক মোহিত কৰে । সভাত জিলা সহকাৰী আয়ুক্ত জেবিন গুলনাৰা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মা, জিতুমণি নাথকে প্ৰমুখ্যে কৰি অঞ্চলটোৰ বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি তথা কলাপ্ৰেমী ৰাইজ উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক : পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালা: শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰে ব্ৰজাৱলী ভাষা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা