পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালা: শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰে ব্ৰজাৱলী ভাষা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা

পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালা: শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰে ব্ৰজাৱলী ভাষা জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা
জগতগুৰু নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত আৰু অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সহযোগত মৰিগাঁও জিলাৰ বাঘজাপত ৫ দিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালাৰ আয়োজন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 6:52 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ বাঘজাপত পাঁচদিনীয়া ভাওনা কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ জগতগুৰু নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত আৰু অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সহযোগত এই ভাওনা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷
কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক প্ৰাণজিৎ বৰাই কয়, "প্ৰাচীন সাহিত্য চয়নৰ দৰে বিষয় পাঠ্যক্ৰমত পুনৰ সংযোজন কৰিলেহে ব্ৰজাৱলী ভাষা সদায় সজীৱ হৈ থাকিব ৷"
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু ভাতৃত্ববোধৰ এক সেঁতু নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে । তেওঁৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ নৱ-প্ৰজন্মক সাংস্কৃতিকভাৱে আৰু অধিক শক্তিশালী ৰূপত জাগ্ৰত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁও জিলাৰ বৃহত্তৰ বাঘজাপ অঞ্চলৰ একাংশ যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত সংগঠিত জগতগুৰু নাট্য সমাজৰ ব্যৱস্থাপনাত আৰু অসম সত্ৰ মহাসভা মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সহযোগত এখন ভাওনা কৰ্মশালা মঙলবাৰৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
বাঘজাপ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাগৃহত পাঁচদিনীয়াকৈ চলিব লগা এই গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা বাঘজাপ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰদীপ দেউৰীয়ে । ভাষণত তেওঁ জগতগুৰু নাট্য সমাজৰ উদ্যোগৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে এচাম অসমীয়া যুৱকৰ এনে সমাজ সংস্কাৰী চিন্তাই এখন সমাজ সুন্দৰ কৰি ৰখাত বিশেষ ভূমিকা লয় বুলি মন্তব্য কৰে ।
অসম সত্ৰ মহাসভাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সম্পাদক বিমল বৰকাকতিয়েও প্ৰশিক্ষাৰ্থী সকলক উদ্দেশ্যি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ভাষণ ৰাখে । জ্যোতিৰ্ময় গোস্বামীয়ে আঁত ধৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰে জ্যেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কৰ্মী যতীন শইকীয়াই ।
প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াই শিৱসাগৰৰ প্ৰাণজিৎ বৰাই । তেওঁ কয় যে, প্ৰাচীন সাহিত্য চয়নৰ দৰে বিষয় পাঠ্যক্ৰমত পুনৰ সংযোজন নকৰিলে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ব্ৰজাৱলী ভাষাটো এসময়ত হেৰাই যাব । এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগ তথা অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি দেৱ ভাষাটোক পুনৰ পাঠ্যক্ৰমত সংযোগ কৰি বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে প্ৰণয়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাটো জাতীয় সংগঠন সমূহৰো দায়িত্ব বুলি এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰশিক্ষক বৰাই ।
অৰ্ধশতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শিক্ষক মানৱজ্যোতি শৰ্মা, উদ্যমী মহিলা প্ৰাঞ্জুমিকা বৰা, বিপাক্ষী হাজৰিকা, স্মৃতি ডেকা, নাট্য সমাজৰ সভাপতি অজয় বৰা, সম্পাদক অসীম ডেকা, যুৱ সংগঠক নীলোৎপল ডেকা, লক্ষ্যজ্যোতি ডেকা, ডিম্বেশ্বৰ ডেকা, কংকণ ডেকা, শ্ৰীবাণু ডেকা প্ৰমুখ্যে জগতগুৰু নাট্য সমাজৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আৰু অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক : ‘অভিনয়া’ত পূৰ্বৰ দৰেই চলিছে কৰ্মশালা, নাই মাথো হেঁপাহৰ মানুহজন