কৃতি সেননৰ দৃষ্টিত সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ কি ?

সঠিক সময়ত সুযোগ চিনি পোৱাটোৱেই সফলতাৰ চাবিকাঠি ।

Kriti Sanon says success is a blend of hard work, talent and destiny
বলীউডৰ অভিনেত্ৰী কৃতি সেনন (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 7:34 PM IST

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী কৃতি সেননে বৰ্তমান তেওঁৰ শেহতীয়া ছবিসমূহৰ সফলতাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে । এই সফলতাৰ মাজতে তেওঁ কঠিন পৰিশ্ৰম, প্ৰতিভা আৰু ভাগ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছে ।

কৃতি সেননৰ মতে সফলতাৰ মূল মন্ত্ৰ কি ?

কৃতিৰ মতে, যিকোনো ক্ষেত্ৰত সফল হ’বলৈ তিনিটা দিশৰ সঠিক সংমিশ্ৰণৰ প্ৰয়োজন ৷ সেয়া হ’ল কঠিন পৰিশ্ৰম, প্ৰতিভা আৰু ভাগ্যৰ সংমিশ্ৰণ ৷ সাধাৰণ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে- লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ নিষ্ঠাৰে কাম কৰাটো আটাইতকৈ জৰুৰী লগতে নিজৰ ভিতৰত থকা দক্ষতা বা গুণক চিনি পোৱা আৰু তাক বিকশিত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰতিভাৰ উপৰিও জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ অৱশ্যে ভাগ্যৰো এক বিশেষ ভূমিকা থাকে ।

কেৱল এটা বস্তুৰে সফল হ’ব নোৱাৰি; পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰতিভাৰ সৈতে ভাগ্যই লগ দিলেহে এজন ব্যক্তি প্ৰকৃততে সফল হ’ব পাৰে ।

‘মিমি’ (Mimi) ছবিখনত আগবঢ়োৱা উৎকৃষ্ট অভিনয়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘তেৰে ইস্ক মে’ (Tere Ishk Mein) ছবিখনত নিজৰ আবেগিক অভিনয়ৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰালৈকে— কৃতি সেননৰ এই যাত্ৰাই তেওঁৰ ক্ৰমান্বয়ে হোৱা উন্নতি আৰু লক্ষ্যৰ প্ৰতি থকা একাগ্রতাকে সূচাইছে ।

বৰ্তমান তেওঁ ‘ককটেইল ২’ (Cocktail 2) ছবিখনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে নিজৰ অতীতৰ দিনবোৰ সোঁৱৰণ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, সঠিক সময়ত সুযোগবোৰ চিনি পোৱা আৰু সেইবোৰৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ বাবেই আজি তেওঁ এই পৰ্যায়ত উপনীত হ’ব পাৰিছে ।

সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক সময় আৰু সুযোগৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত কৃতি সেননে এনেদৰে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে, "মই ভাগ্য আৰু নিয়তিৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্বাস ৰাখোঁ । মোৰ মতে, সফলতা হ’ল— কঠিন পৰিশ্ৰম, প্ৰতিভা আৰু ভাগ্যৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ । ইয়াৰ লগতে সুযোগবোৰ চিনি পোৱাটোও সমানেই প্ৰয়োজনীয় । বহু সময়ত সুযোগবোৰ আমাৰ কাষেৰেই পাৰ হৈ যায়, কিন্তু আমি হয়তো সেইবোৰ ধৰিব নোৱাৰোঁ বা গুৰুত্ব নিদিওঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ভয় লাগিলেও বিপদসংকুল বাটত খোজ দিয়াৰ বা জঁপিয়াই পৰাৰ সাহসটো থকাটো অতি জৰুৰী । যিটো কামে আপোনাক ভিতৰি ভয় খুৱাইছে, সেইটো কাম কৰিবলৈ সাহস গোটোৱাটোৱেই আচলতে সুযোগ চিনি পোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্ত ।"

কৃতি সেননৰ এই মন্তব্যই সফলতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ বাস্তৱসন্মত দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ কৰিছে— য’ত প্ৰস্তুতি আৰু সঠিক সময়ৰ মিলন ঘটে, কিন্তু সাহস অবিহনে এই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ নহয় ।

ইফালে, অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘ককটেইল ২’ (Cocktail 2) ৰ মুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । এই ছবিখনত তেওঁৰ সৈতে ৰশ্মিকা মান্দান্না আৰু শ্বাহিদ কাপুৰক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব । উল্লেখ্য যে, এই ছবিখন ২০১২ চনৰ জনপ্ৰিয় ছবি ‘ককটেইল’ৰ ছিকুৱেল (Sequel), কিন্তু ইয়াত সম্পূৰ্ণ নতুন অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক লোৱা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ পৰিশ্ৰমতকৈ ভাগ্যকহে কৃতিত্ব দিলে এগৰাকী অভিনেতাই

