ETV Bharat / entertainment

সংগীতে আমাক একগোট কৰি ৰাখে : চনু নিগম আৰু শ্বানৰ সৈতে অনুপ জলোটাৰ বিশেষ মুহূৰ্ত

চেলফিত প্ৰকাশ পাইছে তিনিওৰে মাজৰ বন্ধুত্ব আৰু সংগীতৰ প্ৰতি থকা মৰম ।

Anup Jalota's shares selfie with Sonu Nigam and Shaan says Music keeps us together
সংগীতৰ শক্তিৰ বাবেই এনেদৰে তিনিওগৰাকী শিল্পী একেলগ হোৱাটো সম্ভৱ হৈছে (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 1:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত ভজন গায়ক অনুপ জলোটাই বুধবাৰৰ নিশা জনপ্ৰিয় নেপথ্য গায়ক চনু নিগম আৰু শ্বানৰ সৈতে এটা মধুৰ মুহূৰ্তৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । ছবিখনত তিনিওজন সংগীতশিল্পীক একেলগে হাঁহিমুখে বহি থকা দেখা গৈছে ।

এই বিশেষ চেলফিখন শ্বেয়াৰ কৰি অনুপ জলোটাই লিখিছে— "সংগীতে আমাক অতি সুন্দৰভাৱে একগোট কৰি ৰাখে ।" এইদৰেই তেওঁ সংগীতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মাজত থকা গভীৰ সম্পৰ্কক উদযাপন কৰিছে ।

অনুপ জলোটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট

অনুপ জলোটাই ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি শিৰোনামত লিখিছে— "চনু নিগম আৰু শ্বানৰ সৈতে অতি সুন্দৰ এটা মুহূৰ্ত । এই দুগৰাকী অবিশ্বাস্য প্ৰতিভাশালী কণ্ঠশিল্পী । সংগীতে সঁচাকৈয়ে আমাক অতি সুন্দৰভাৱে একগোট কৰি ৰাখে ।"

চনু নিগম

ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় তথা শ্ৰদ্ধাৰ কণ্ঠশিল্পী হ’ল চনু নিগম । বিগত তিনিটা দশক ধৰি তেওঁ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয় হৈ আছে । তেওঁ আমাক বহুত অতি জনপ্ৰিয় গীত উপহাৰ দিছে, যাৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় হ’ল— 'কল হো না হো' (Kal Ho Naa Ho), 'অভি মুঝ মে কহি' (Abhi Mujh Mein Kahin), 'সুৰজ হুৱা মধ্যম' (Suraj Hua Maddham), 'সন্দেছে আতে হে' (Sandese Aate Hain) ইত্যাদি ৷

কেৱল গায়ক হিচাপেই নহয়, ৯০ৰ দশকৰ মাজভাগত আৰম্ভ হোৱা বিখ্যাত সংগীত বিষয়ক ৰিয়েলিটী শ্ব' 'সা ৰে গা মা পা' (Sa Re Ga Ma Pa)-ৰ প্ৰথমগৰাকী ঘোষক (Host) হিচাপেও তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল ।

শ্বান

শ্বান তেওঁৰ অতি সুললিত আৰু মধুৰ কণ্ঠৰ বাবে পৰিচিত । তেওঁ সংগীত জগতক উপহাৰ দিয়া কেইটামান জনপ্ৰিয় গান হ’ল— 'তানহা দিল' (Tanha Dil), 'চান্দ ছিফাৰিছ' (Chand Sifarish), 'জব চে তেৰে নেইনা' (Jab Se Tere Naina) আৰু 'বেহতী হাৱা চা থা ৱহ' (Behti Hawa Sa Tha Woh) । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ আন বহুতো হিট গান গাইছে ।

অনুপ জলোটা

অনুপ জলোটাক সাধাৰণতে ‘ভজন সম্ৰাট’ বুলি জনা যায় । ভক্তিগীতি আৰু গজলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু গৌৰৱময় কেৰিয়াৰ আছে । তেওঁৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভজনসমূহৰ ভিতৰত ‘এইছী লাগী লগন' (Aisi Lagi Lagan), 'জগ মে সুন্দৰ হে দো নাম' (Jag Mein Sundar Hain Do Naam) আৰু 'ৰং দে চুনৰীয়া' (Rang De Chunariya) অন্যতম ।

অনুপ জলোটাই চনু নিগম আৰু শ্বানক প্ৰশংসা কৰি জনাইছে যে তেওঁলোকৰ সৈতে সময় কটাই তেওঁ অতি আনন্দিত আৰু সংগীতৰ শক্তিৰ বাবেই এনেদৰে তিনিওগৰাকী শিল্পী একেলগ হোৱাটো সম্ভৱ হৈছে ।

কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ শেষ যাত্ৰাত তিনিও শিল্পী

শেহতীয়াকৈ, ১২ এপ্ৰিলত ইহলীলা সম্বৰণ কৰা কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ শেষ যাত্ৰাত শ্বান আৰু অনুপ জলোটাক দেখা গৈছিল । দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে সংগীতৰ জৰিয়তে তেখেতলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।

আনহাতে, আশা ভোছলেৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা চনু নিগমে তেখেতৰ মৃত্যুত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে আশা জীৰ মৃত্যুক অতিমাত্ৰা দুখ বা শোকৰ বিষয় হিচাপে চাব নালাগে (বৰঞ্চ তেওঁৰ মহান জীৱনক উদযাপনহে কৰিব লাগে) ।

আশা জীৰ বিয়োগৰ সন্দৰ্ভত চনু নিগমে শোকত ভাঙি পৰাতকৈ তেওঁৰ কৰ্মময় জীৱনৰ প্ৰতিহে অধিক শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, “তেওঁৰ মৃত্যুত মই নথৈ দুখ পাইছোঁ, কিন্তু মই ইয়াক কেৱল এটা শোকৰ বিষয় কৰি তুলিব নোখোজোঁ । তেওঁ এটা পৰিপূৰ্ণ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে আৰু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কাম কৰি গৈছে । এনেকুৱা এটা জীৱনৰ বাবে চকুলো টোকাৰ প্ৰয়োজন আছে জানো ? প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰে সপোন থাকে আশা জীৰ দৰে এটা জীৱন পোৱাৰ, য’ত শেষলৈকে কাম কৰি থাকিব পাৰি ।”

তেওঁ লগতে কয়, “মই নিজেও আশা জীৰ দৰে দীৰ্ঘায়ু হ’বলৈ আৰু শেষলৈকে কাম কৰি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ । তেওঁ যিধৰণৰ জীৱন জীয়াইছিল, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰণিপাতযোগ্য । আমি অতি ভাগ্যৱান যে তেওঁৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ আৰু তেওঁৰ পৰা শিক্ষা লোৱাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । তেওঁ কিছু কঠোৰ আছিল ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ গুৰু হিচাপে সেই অধিকাৰ তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আছিল ।”

আশা ভোছলেক এটা যুগৰ শেষ বুলি অভিহিত কৰি চনুৱে কয়, “তেওঁলোক আছিল এক মহান শিল্পীৰ দল, যিয়ে চলচ্চিত্ৰ সংগীতৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিছিল । সেই দলটোৰ তেৱেঁই আছিল শেষৰগৰাকী সংগ্ৰামী যোদ্ধা, আৰু এতিয়া তেওঁৰ বিদায়ৰ লগে লগে সেই বিশেষ অধ্যায়টোৰ অন্ত পৰিল ।”

TAGGED:

সংগীত শিল্পী শ্বান
চনু নিগমৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ভজন সম্ৰাট অনুপ জলোটা
ভাৰতীয় সংগীত
অনুপ জলোটা চনু নিগমৰ সংগীত যাত্ৰা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.