“তেওঁ আছিল সংগীত জগতৰ শেষৰগৰাকী সেনানী”: আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত চনু নিগমৰ মন্তব্য
কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত চনু নিগমে, শোকতকৈ তেওঁৰ মহান জীৱনক উদযাপন কৰাহে উচিত বুলি আশা ভোছলেৰ কৰ্মৰাজিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।
Published : April 22, 2026 at 11:29 AM IST
হায়দৰাবাদ : চনু নিগমে শেহতীয়াকৈ এটা মন্তব্য কৰিছে যে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত 'দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই' । তেওঁৰ মতে, আশা ভোছলেৰ দৰে এগৰাকী মহান শিল্পীৰ বিয়োগক শোক বা দুখৰ বিষয় হিচাপে লৈ থকাতকৈ তেওঁৰ বিশাল অৱদানক উদযাপনহে কৰা উচিত ।
আশা ভোছলেৰ মৃত্যুত শোক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কিয় ক’লে চনু নিগমে ?
বলীউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক চনু নিগমে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে মহান গায়িকা আশা ভোছলেৰ মৃত্যুক লৈ দুখ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । তেওঁৰ মতে আশা ভোছলেৰ দৰে এগৰাকী বিৰল ব্যক্তিত্বৰ মৃত্যুক শোকাকুল পৰিৱেশ হিচাপে গণ্য কৰাতকৈ এটা মহান জীৱনৰ সমাপ্তি হিচাপে চাব লাগে । তেওঁ সংগীত জগতলৈ যি অৱদান দি থৈ গৈছে, তাক লৈ শোক কৰাতকৈ তেওঁৰ কৰ্মৰাজিক স্মৰণ কৰি আনন্দিত হোৱাহে উচিত ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত চনু নিগমক গাড়ীত ভ্ৰমণ কৰি থকা অৱস্থাত কেইগৰাকীমান লোকৰ সৈতে আশা ভোছলেৰ বিয়োগৰ বিষয়ে কথা পাতি থকা দেখা গৈছে । গায়িকাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ চনুৱে শোকতকৈ প্ৰশংসাহে বেছি কৰা দেখা গৈছে ।
তেওঁ কয়, “তেওঁৰ মৃত্যুত মই দুখ পাইছোঁ ঠিকেই, কিন্তু মই ইয়াক এটা শোকৰ বিষয় কৰিব নিবিচাৰোঁ । তেওঁ এটা পৰিপূৰ্ণ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে । তেওঁ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে কাম কৰি আছিল । এনে এটা জীৱনৰ বাবে কন্দাটো উচিত নেকি ? প্ৰতিগৰাকী শিল্পীয়েই তেওঁৰ দৰে এনে এটা জীৱনৰ সপোন দেখে, য’ত জীৱনৰ শেষলৈকে কাম কৰি যাব পাৰি ।”
চনু নিগমে লগতে কয়, “মই নিজেও তেওঁৰ দৰেই দীৰ্ঘদিন জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে নিজৰ কামবোৰ প্ৰাসংগিক কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ । তেওঁ যিধৰণৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিলে, সেয়া সঁচাকৈয়ে প্ৰণাম জনোৱাৰ যোগ্য । এয়া আমাৰ ভাগ্য যে আমি তেওঁৰ সৈতে সময় কটোৱাৰ আৰু তেওঁৰ পৰা শিকিবলৈ সুযোগ পালোঁ । তেওঁ শাসনৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ আছিল যদিও সেইটো তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছিল, কাৰণ তেওঁ আমাৰ গুৰু আছিল ।”
আশা ভোছলেক এটা যুগৰ শেষ বুলি অভিহিত কৰি চনুৱে শেষত কয়, “তেওঁলোক আছিল কেইগৰাকীমান মহান ব্যক্তিৰ এটা বিশেষ দল, যিয়ে চলচ্চিত্ৰ সংগীতৰ সংজ্ঞা দিছিল । তেওঁ আছিল সেই দলটোৰ শেষগৰাকী শক্তিশালী সেনানী আৰু এতিয়া তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সেই বিশেষ অধ্যায়টোৰ অন্ত পৰিল ।”
আশা ভোছলেৰ কৰ্মজীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিলে দেখা যায় যে, এই কিংবদন্তি গায়িকাগৰাকীয়ে ১৯৪০ চনৰ শেষৰ ফালে এখন মাৰাঠী ছবিৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰথমটো গীত ৰেকৰ্ডিং কৰি এক অসাধাৰণ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । হিন্দী চিনেমাৰ জগতত তেওঁৰ প্ৰথমটো গীত আছিল ১৯৪৮ চনৰ ‘চুনৰিয়া’ ছবিৰ “সাৱন আয়া” (Saawan Aaya)।
“পিয়া তু অব তো আজা” (Piya Tu Ab To Aaja), “দম মাৰো দম” (Dum Maro Dum), “চুৰা লিয়া হে তুমনে” (Chura Liya Hai Tumne)-ৰ দৰে চিৰসেউজ কালজয়ী গীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গজল, পপ, শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাৰ গীতলৈকে তেওঁৰ অৱদান অতুলনীয় ।
মাত্ৰ দুবছৰ আগতে, ৯০ বছৰ বয়সতো তেওঁ দৰ্শকেৰে ভৰি থকা এখন সংগীত অনুষ্ঠানত পোনপটীয়াকৈ গীত পৰিৱেশন কৰি নিজৰ অদম্য উৎসাহৰ প্ৰমাণ দিছিল । কেৱল গীত গোৱাই নহয়, তেওঁ চলচ্চিত্ৰত অভিনয়ো কৰিছিল । 'মাই' (Mai) নামৰ এখন মাৰাঠী ছবিত আশা ভোছলেই অভিনয় কৰিছিল, য'ত পদ্মিনী কোলহাপুৰে আৰু ৰাম কাপুৰেও অভিনয় কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ১২ এপ্ৰিলত বহুকেইটা অংগ বিকল (Multi-organ failure) হোৱাৰ বাবে আশা ভোছলেৰ মৃত্যু হয় ।
