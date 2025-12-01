GST ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰৰ সলনি নতুন উপ কৰ, লোকসভাত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ সাজু চৰকাৰ
ভাৰত চৰকাৰে সংসদত উত্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ আৰু স্বাস্থ্য সুৰক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপ কৰ বিল, ২০২৫ ।
নতুন দিল্লী : ধঁপাত আৰু ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আবকাৰী শুল্ক আৰোপ কৰাৰ লগতে পান মছলা উৎপাদনত নতুন উপ কৰ আৰোপ কৰাৰ বাবে সোমবাৰে লোকসভাত দুখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ’ব ৷ কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী সংশোধনী বিধেয়ক ২০২৫ত বৰ্তমান চিগাৰেট, ধঁপাত, চিগাৰ, হুকা, জাৰ্দা, আৰু সুগন্ধি ধঁপাতকে ধৰি সকলো ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰোপ কৰা জি এছ টি ক্ষতিপূৰণ উপ কৰৰ ঠাই ল’ব ৷
বিবৃতি অনুসৰি, কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৫ ৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰণ হৈছে, "ধঁপাত আৰু ধঁপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী শুল্কৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰক বিত্তীয় স্থান প্ৰদান কৰা যাতে কৰ প্ৰভাৱ ক্ষতিপূৰণ কৰিব পৰা যায় ৷"
স্বাস্থ্য সুৰক্ষা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপ কৰ বিল, ২০২৫এ পান মছলাৰ দৰে নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ উৎপাদনত উপ কৰ আৰোপ কৰিব বিচাৰিছে ৷ চৰকাৰে আন যিকোনো সামগ্ৰীৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰে যাৰ নিৰ্মাণৰ ওপৰত এনে উপ কৰ আৰোপ কৰিব পাৰি ৷ ধঁপাত আৰু পান মছলাৰ দৰে সামগ্ৰীৰ ওপৰত বৰ্তমান ২৮% জি এছ টি আৰোপ কৰা হয়, লগতে বিভিন্ন হাৰত ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰো আৰোপ কৰা হয় ৷
ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰ বিলুপ্ত হোৱাৰ পিছত ধঁপাত আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰীৰ বিক্ৰীত জি এছ টি যোগ কৰি আবকাৰী শুল্ক আৰোপ কৰা হ’ব, আনহাতে পান মছলাত জি এছ টি যোগ কৰি স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ উপ কৰ আৰোপ কৰা হ’ব ৷ যিহেতু ২৮% জি এছ টিৰ হাৰ বাতিল কৰা হৈছে, গতিকে এনে বিপজ্জনক সামগ্ৰীৰ ওপৰত সৰ্বোচ্চ জি এছ টি স্লেব হ’ব ৪০% ৷
বিধেয়কখনৰ বস্তু আৰু কাৰণৰ সন্দৰ্ভত বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ লগতে জনস্বাস্থ্যৰ বাবে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যৱহাৰ সক্ষম কৰাৰ দ্বৈত উদ্দেশ্যৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ওপৰত স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ উপ কৰ জাপি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে ৷"
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই উপ কৰ আপাততঃ বলবৎ থকা যিকোনো আইনৰ অধীনত নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰীৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আন যিকোনো শুল্ক বা কৰৰ অতিৰিক্ত হ’ব ৷ এনে ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতিটো কাৰখানা বা স্থানৰ বাবে সকলো যন্ত্ৰপাতি বা প্ৰক্ৰিয়াৰ স্ব-ঘোষণা দাখিল কৰিব লাগিব, আৰু এনে প্ৰতিটো স্থানৰ বাবে উপ কৰ গণনা কৰা হ’ব ৷
দুয়োখন বিধেয়ক সোমবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উত্থাপনৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰিছে ৷ ২০১৭ চনৰ ১ জুলাইত জি এছ টি প্ৰৱৰ্তনৰ সময়ত জি এছ টি ৰূপায়ণৰ ফলত ৰাজ্যসমূহে হোৱা ৰাজহৰ লোকচান পূৰণৰ বাবে ২০২২ চনৰ ৩০ জুনলৈকে ৫ বছৰৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ উপ কৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল ৷
পিছত ক্ষতিপূৰণ উপ কৰৰ লেভি চাৰি বছৰৰ বাবে, ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু এই সংগ্ৰহৰ সহায়ত ক’ভিড-১৯ৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যসমূহে জি এছ টিৰ ৰাজহৰ ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ কেন্দ্ৰই লোৱা ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৷
যিহেতু সেই ঋণ ডিচেম্বৰ মাহত সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিশোধ কৰা হ’ব, সেয়েহে ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰ বন্ধ হৈ যাব । ২০২৫ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত জি এছ টি পৰিষদে ধঁপাত আৰু পান মছলাৰ ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰ ঋণ পৰিশোধ নোহোৱালৈকে অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷
অন্যান্য বিলাসী সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰত শেষ হৈছিল, যেতিয়া ৫ আৰু ১৮ শতাংশৰ মাত্ৰ দুটা স্লেবেৰে জি এছ টি হাৰ যুক্তিসংগতকৰণ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ৷ অতি বিলাসী সামগ্ৰী, বায়ুমণ্ডলীয় পানীয় আৰু অন্যান্য ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীৰ বাবে ৪০ শতাংশ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ৷
কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী সংশোধনী বিধেয়ক, ২০২৫, আৰু স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপ কৰ বিল, ২০২৫ৰ জৰিয়তে ক্ষতিপূৰণৰ উপ কৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছতো ধঁপাত আৰু পান মছলাৰ দৰে বিপজ্জনক সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ প্ৰভাৱ একেই থকাটো নিশ্চিত কৰা হ’ব ৷
