‘‘হঠাৎ গাড়ীখন ৰৈছিল...এজন মানুহে বাওঁফালে গুলীয়াইছিল...’’ চন্দ্ৰনাথ হত্যাৰ বিৱৰণ দিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে

‘‘হঠাৎ গাড়ীখন ৰৈছিল...এজন মানুহে বাওঁফালে গুলীয়াইছিল...’’ চন্দ্ৰনাথ হত্যাৰ বিৱৰণ দিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে
এই ঘটনাৰ এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয় যে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে ৷ এয়া এক পূৰ্বপৰিকল্পিত আক্ৰমণ ৷
By ANI
Published : May 7, 2026 at 8:26 AM IST
কলকাতা: শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ হত্যাই কঁপাইছে বংগ ৷ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ চূড়ান্ত ৰূপ দেখা গ’ল বুধবাৰে নিশা ৷ বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক ৰথক মধ্যমগ্ৰাম অঞ্চলত দুৰ্বৃত্তই নিচেই ওচৰৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷ গুলীচালনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই তেওঁক মধ্যমগ্ৰামৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ৷ ইফালে ৰথৰ গাড়ী চালকজনো এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
এই ঘটনাৰ এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয় যে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে ৷ এয়া এক পূৰ্বপৰিকল্পিত আক্ৰমণ ৷ সংবাদ সংস্থা এএনআইক কয়, ‘‘চন্দ্ৰনাথৰ গাড়ীখনে মোক অতিক্ৰম কৰাৰ ঠিক পিছতেই হঠাৎ মাজ ৰাস্তাতে ৰৈ যায় ৷ তেতিয়াই বাইকত অহা এজন মানুহে বাহনখনৰ বাওঁফালে গুলীচালনা কৰে ৷ মানুহজনক গুলী চলোৱাত পাৰ্গত যেন লাগিছিল ৷ তাৰ পাছতেই তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ এই ঘটনাটো পূৰ্বপৰিকল্পিত যেন অনুমান হয় ৷ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা গুলী চলোৱা হৈছিল ৷ মই দুটা গুলীৰ শব্দ শুনিছিলোঁ ৷ নিশা প্ৰায় ১০.৩০ বজাৰ পৰা ১১ বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ঘটনাস্থলৰ পৰা প্ৰায় ২০০ ৰ পৰা ৩০০ মিটাৰ দূৰত আছিল হাস্পতাল । স্থানীয় লোকে ৰথ আৰু তেওঁৰ চালকজনক হাস্পতাললৈ লৈ যায় ।’’
#WATCH | North 24 Parganas | An eyewitness says, " just as chandra's car crossed mine, it suddenly stopped mid-way and a bike-borne person came and started shooting on the left side of the car... the person seemed to be an expert... he fled immediately... it seemed that this was… https://t.co/0kAKzKZ5yW pic.twitter.com/R8i1dZkIxF— ANI (@ANI) May 6, 2026
এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে বংগৰ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিলীপ ঘোষে কয়, "তেওঁৰ (বিজেপি নেতা সুবেন্দু অধিকাৰীৰ) ব্যক্তিগত সহায়কক আক্ৰমণ কৰা হৈছে । যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগিব । বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিছে, কিন্তু ক্ষমতা এতিয়াও আমাৰ হাতলৈ অহা নাই... আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে । অসামাজিক উপাদান বন্ধ কৰিব লাগিব । টিএমচি দলৰ মাজত যুঁজ চলি আছে, আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীক অত্যাচাৰ কৰা হৈছে...৷"
#WATCH | Kolkata, West Bengal: BJP's victorious candidate from Kharagpur, Dilip Ghosh, says, " an attack has been carried out on his (bjp leader suvendu adhikari's) personal assistant. the incidents that are happening must stop. bjp has come to power, but the power has not yet… pic.twitter.com/uyCF7eqdYC— ANI (@ANI) May 7, 2026
ইফালে বিজেপি নেত্ৰী অগ্নিমিত্ৰা পালে এই ঘটনাৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য থকাৰ অভিযোগ কৰাৰ লগতে চিচিটিভি ফুটেজ নীৰিক্ষণৰ বাবে দাবী জনায় ৷ ‘‘এয়া হয়তো ভৱানীপুৰত মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰাজয়ৰ পৰিণতি । বৰ্তমান চিচিটিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা চলি আছে । চন্দ্ৰ আছিল এজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি; তেওঁ বিৰোধী দলপতিৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ্যকলাপ চোৱাচিতা কৰিছিল, আমাৰ বিধায়কসকলৰ বাবে ভাতৃৰ দৰে আছিল, আৰু কেইবাটাও দায়িত্ব চম্ভালিছিল ।’’ পালে কয় ৷
হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যক লৈ আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ মাজত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি দাবী কৰে নেত্ৰীগৰাকীয়ে । ‘‘বিজেপিৰ সৈতে একেবাৰে কোনো সম্পৰ্ক নথকা এজন লোকক কিয় হত্যা কৰা হ'ল ? জনসাধাৰণৰ মাজত ব্যাপক ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । আমি শান্তি বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া পৰিয়ালে নিশ্চয় উত্তৰ দাবী কৰিব । মাত্ৰ কিছু সময়ৰ আগতে আমাৰ বুথৰ এজন কৰ্মীক দাৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ।’’ পালে লগতে কয় ৷
#WATCH | North 24 Parganas | On Suvendu Adhikari's PA Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP leader Agnimitra Paul says, " "this is perhaps a consequence of mamata banerjee's defeat in bhabanipur... cctv footage is currently being examined... chandra was a trustworthy individual;… pic.twitter.com/MkmBSuJKiz— ANI (@ANI) May 6, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে পশ্চিম বংগৰ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কৰ হত্যাক ‘শীতল মস্তিষ্কৰ আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড’ বুলি অভিহিত কৰি দোষীক ন্যায়ৰ কাঠগড়ালৈ অনা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ৷ লগতে তেওঁ দলীয় কৰ্মীসকলক শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । কিন্তু টিএমচিয়ে এই ঘটনাক গৰিহণা দি চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।
টিএমচিয়ে কয়, ‘‘আজি নিশা মধ্যমগ্ৰামত চন্দ্ৰনাথ ৰথৰ নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ লগতে বিজেপি সমৰ্থিত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তিনিগৰাকী টিএমচি কৰ্মীক হত্যা কৰা ঘটনাক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছো, নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ আছে যদিও তিনিদিন ধৰি নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ।’’
ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হৈছে যে, "আমি এই বিষয়ত আদালতৰ নিৰীক্ষণত চিবিআইৰ তদন্তকে ধৰি সম্ভৱপৰ শক্তিশালী ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছোঁ যাতে দায়ীসকলক চিনাক্ত কৰি পলম নকৰাকৈ ন্যায়ৰ ওচৰলৈ অনা হয় । গণতন্ত্ৰত হিংসা আৰু ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডৰ কোনো স্থান নাই, আৰু দোষীক অতি সোনকালে জবাবদিহি কৰিব লাগিব ।"
চন্দ্ৰনাথ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ সৈতে জড়িত পশ্চিম বংগ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা এখন বাহন জব্দ কৰে । পশ্চিম বংগৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধনাথ গুপ্তাই জনোৱা মতে, মধ্যমগ্ৰামৰ সমীপৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা খালী কাৰ্টিজৰ সৈতে সজীৱ গুলীও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
গুপ্তাই কয়, "আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ । অপৰাধত ব্যৱহৃত চাৰিচকীয়া বাহনখন জব্দ কৰা হৈছে, কিন্তু নম্বৰ প্লেটখন ভুৱা আৰু ইয়াৰ লগত হেতালি খেলা হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে । আমি ঘটনাস্থলীৰ পৰাই সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু খালী কাৰ্টিজো পাইছোঁ । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে, আৰু প্ৰমাণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । অধিক তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে ।"
পশ্চিম বংগৰ বিজেপি নেতাসকলে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সহায়কৰ হত্যাক ‘পূৰ্ব পৰিকল্পিত’ আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰে । বিজেপি নেতা সুজয় কুমাৰ দেই তৃণমূল কংগ্ৰেছে অঞ্চলটোত ভয়ৰ সৃষ্টি আৰু আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে এই কাণ্ড কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লগতে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
সুজয় কুমাৰ দেই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "সংঘটিত কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অবৈধ আছিল । ইয়াৰ বাবে কোন দায়ী ? ভাংগাৰৰ পৰা ৰাজাৰহাট আৰু গোপালপুৰৰ দৰে ঠাইলৈকে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে । মধ্যমগ্ৰামত বিজেপি কিয় জয়ী নহ'ল ? কাৰণ তেওঁলোকে মধ্যমগ্ৰামক বংশবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰে । এইটো ন্যায্য নাছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ তথ্য অনুসৰি চাৰিৰ পৰা পাঁচজন ব্যক্তিয়ে মটৰ চাইকেলত উঠি ভুক্তভোগীক গুলীয়াইছিল, আৰু এই কাৰ্য পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল । ইয়াৰ উপৰিও চাৰিৰ পৰা পাঁচখন মটৰ চাইকেল এই কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।"
