সৰুপথাৰ : অসমৰ ভূমিত নগাৰ আগ্ৰাসন নতুন কথা নহয় । দীৰ্ঘদিন ধৰি এই কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে । শেহতীয়াকৈ সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত নগাৰ দপদপনি বৃদ্ধি পাইছে । অসমে উচ্ছেদ চলোৱা ভূমি নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে নগাই । কেৱল এয়াই নহয় অসমৰ গাঁৱত নাগালেণ্ডে উচ্ছেদৰো জাননী জাৰি কৰিছে । তাৰ মাজতে নগাৰ আগ্ৰাসনক উচতনিও দিয়া দেখা গৈছে খোদ নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ ।
শেহতীয়াকৈ নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি সকীয়নি দিছে । উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নিৰ পিছতে ঠায়ে ঠায়ে নগাৰ দপদপনি পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে । উৰিয়ামঘাটত এইবাৰ চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিলে নগাই । হাতত নথি পত্ৰ লৈ উপস্থিত হ'ল অসমৰ গাঁৱত । উৰিয়ামঘাটৰ ১ নং ৰজাপুখুৰীত আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰত নগাই আহি খেতিৰ ভাগ বিচাৰি বলপূৰ্বকভাৱে চুক্তি কৰাৰ চেষ্টা চলায় ।
সীমান্তৰ গাঁওখনত নগাৰ দাদাগিৰিৰ ভিডিঅ' সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে । কোনো লোকে গোপনে সমগ্ৰ দৃশ্য মোবাইলত বন্দী কৰি ৰাখিছিল । ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে যে হাতত নথি-পত্ৰ লৈ অসমৰ ভূমিত উপস্থিত হৈছে একাংশ নগা লোক । একাংশৰ হাতত বাঁহৰ লাঠিও দেখা গৈছে । নগা লোকসকলে আদিবাসী লোকৰ ঘৰত খেতিৰ ভাগ বিচাৰিছে । ভূমিৰো ভাগ লাগে তেওঁলোকক । নগা লোককেইজনে দাবী কৰা মতে সেয়া তেওঁলোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে তাত চি আৰ পি এফৰ কেইগৰাকীমান জোৱান উপস্থিত হয় । কিন্তু চি আৰ পি এফৰ ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উঠিছে । কিয়নো নগা লোককেইজনে জোৱানকেইজনকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে । চি আৰ পি এফৰ উপস্থিতিতে নগাই ধমক দিছে । মুঠতে সীমান্তত এতিয়া নগাৰ দপদপনি চলিছে । কিন্তু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । যাৰ বাবে সীমান্তৰ লোকসকল এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ।
উৰিয়ামঘাৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদৰ পিছতো সীমান্তত চলি থকা নগাৰ আগ্ৰাসনে এতিয়া ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্ছেদিত ভূমি নগাই দখল কৰিব নেকি ? কিয়নো উচ্ছেদৰ মাজতে নগাই আহি সেই ভূমি তেওঁলোকৰ বুলি দাবী কৰিছিল ।
অসমৰ গাঁৱত উচ্ছেদৰ জাননী দিছে । অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীতো বাধা দিছে নগাই । সীমান্তত প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা খুটা আৰু ফেন্সিং আঁতৰাই দিবলৈও অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিছে নাগালেণ্ড চৰকাৰে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যদি শীঘ্ৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে পৰিস্থিতি কোন দিশে গতি কৰিব সেয়া চিন্তনীয় !
