সৰুপথাৰ : ‘‘গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ সীমান্ততে নহয় সীমান্তত নতুনকৈ স্থাপন কৰা ফেন্সিং বা খুঁটা আঁতৰাব লাগিব অসম চৰকাৰে । অন্যথা নাগালেণ্ডে সেইবোৰ ভাঙি দিব । অসমক এক ইঞ্চিও মাটি নিদিয়ে নাগালেণ্ডে । কেৱল এয়াই নহয় সীমান্তত নতুনকৈ একাধিক আউটপোষ্ট স্থাপন কৰা হ'ব ।’’ এই হুংকাৰ নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগ' পাট্টনৰ । উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া এক ৰাজহুৱা সভাত দিয়া ভাষণত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যমত ভিডিঅ'টো ব্যাপক চৰ্চালৈ আহিছে । অসম চৰকাৰৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে উদ্বেগৰো কাৰণ হৈছে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যবোৰ । শেহতীয়াকৈ উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত অঞ্চলত অসম চৰকাৰৰ অনুৰোধত উপস্থিত হৈ একেধৰণৰে দাবী জনাইছিল নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীজনে । অসম চৰকাৰৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত আয়োজন কৰা গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰো বিৰোধিতা কৰিছিল উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগ' পাট্টনে ।
তাৰ পিছত এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত পৰিছে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভিডিঅ'টো । য'ত তেওঁ নাগালেণ্ড স্থানীয় ভাষাত ৰাইজক সম্বোধন কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে সীমান্তত চলাই থকা উচ্ছেদৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । ভাষণত তেওঁ শেহতীয়াকৈ অসমলৈ আহি উৰিয়ামঘাটত বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সৈতে কৰা আলোচনাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ।
উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী য়ানথুংগ' পাট্টনৰ নগা জনসভাত উচতনিমূলক মন্তব্য প্ৰদান কৰা ভিডিঅ'ই অসম চৰকাৰলৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । কিন্তু এই ভিডিঅ'ৰ সূত্ৰ বিচাৰি পোৱা হোৱা নাই । কেনেকৈ, ক'ৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে ভিডিঅ' ?
জানিব পৰা মতে, এই ভিডিঅ' নাগালেণ্ডৰ কোনো এটা অঞ্চলত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰা ভাষণৰ অংশ । নগা ৰাইজৰ সন্মুখত একপ্ৰকাৰ উচতনিমূলক ভাষণ প্ৰদান কৰিছে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । একেদৰে ৰাইজেও দি গৈছে হাত চাপৰি । ভাষণ প্ৰসংগতে তেওঁ কৈছে, "উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত ভূমিত দিয়া ফেন্সিং, খুঁটা আঁতৰাই দিয়ক । নহ'লে আমি ভাঙি দিম ।"
আনকি ভাষণৰ সময়ত সীমান্তৰ নিৰাপত্তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত নিৰপেক্ষ সুৰক্ষা বাহিনী নিয়োগ কৰাৰো পোষকতা কৰে তেওঁ । ইফালে সীমান্তৰ অঞ্চলবোৰত শীঘ্ৰে অধিক আউটপোষ্ট স্থাপন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ ৰাইজক আশ্বাস প্ৰদান কৰে । ভাষণৰ দ্বাৰা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম চৰকাৰক একপ্ৰকাৰ ভাবুকি দিয়া চেষ্টা কৰিছে বুলি বহুতে সন্দেহ কৰিছে ।
ইয়াৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত ভূমিত নগাৰ শেনচকু কিয় ? কিয় নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰোপণ নকৰিল গছপুলি ? অসম-নাগালেণ্ড দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে ৰোপণ কৰিব পাৰিব নে গছপুলি ? নে উৰিয়ামঘাটৰ বনানীকৰণত বাধা আৰোপ কৰিবলৈ কৌশল কৰিছে নাগালেণ্ডে ? অসম আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ মাজত সকলো ঠিকে আছে নে ?
যোৱা শনিবাৰে ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উৰিয়ামঘাট সীমান্তত উপস্থিত হৈছিল নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । ৰেংমা বনাঞ্চলত অসমৰ বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগত আলোচনাৰ অন্তত নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গছপুলি ৰোপণ নকৰাকৈয়েই উভতিছিল । যাক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ।
