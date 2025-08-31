গোলাঘাট: এক আজব ঘটনা ৷ যি ঘটনা শুনিলে আপোনাৰ মন-মগজু শিঁহৰিত হ’ব ৷ তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে অসম মুলুকত ৷ ঘটনাৰ স্থান গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় ৷
তথ্য অনুসৰি, জিলাখনৰ দক্ষিণহেঙেৰাৰ তছলিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাক খুঁটিছিল এটা সাপে ৷ মহিলাগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ বাবে লৈ আহে গোলাঘাটস্থিত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ৷ মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে তাত উপস্থিত থকা চিকিৎসকক ঘটনাৰ সবিশেষ জনোৱাত চিকিৎসকজনে দিয়ে এক অদ্ভূত পৰামৰ্শ ৷
সৰ্পদংশনত ভোগা মহিলাগৰাকীক এণ্টি ভেনম বেজী প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ বিপৰীতে দায়িত্বত থকা চিকিৎসকগৰাকীয়ে প্ৰেছক্ৰিপছনত কুকুৰে কামোৰা বেজী ল’বলৈ লিখিত পৰামৰ্শ দিয়ে ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষা বুজি নোপোৱা সহজ-সৰল পৰিয়ালটোৱে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ পত্ৰ লৈ চিকিৎসালয়খনতে থকা ফাৰ্মাচীখনলৈ বেজী আনিবলৈ ঢাপলি মেলে ৷
পিছে ফাৰ্মাচিষ্টগৰাকীয়ে ৰোগীক বেজী দিবলৈ অমান্তি হোৱাতহে বাহিৰ হয় উৰহী গছৰ ওৰ ৷ তেতিয়া ৰোগীৰ আত্মীয়ই চিকিৎসকগৰাকীক এই বিষয়ে সোধাত সেই কথা সাধাৰণভাৱেই স্বীকাৰ কৰা বুলি উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ ৷ চিকিৎসকগৰাকীয়ে সাধাৰণভাৱেই সেই বেজী দিব পাৰে বুলিও দায়সৰা মন্তব্য কৰে ৷
সমগ্ৰ ঘটনাটো সম্পৰ্কে ৰোগীৰ আত্মীয়ই এনেদৰে কয়, ‘‘সাপে খোঁটাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত আহিছিলো ৷ তাৰ পাছতে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত ফাৰ্মাচীত বেজী ল'বলৈ যাওঁতে ফটো বিচাৰিলে ৷ তাৰ ফটো কিয় লাগে বুলি সোধাত এইটো কুকুৰে কামোৰা বেজী লিখা আছে বুলি কয় ৷ তেতিয়া মই ক’লো সাপে খুঁটিলে কুকুৰে কামোৰা বেজী কিয় লিখে আৰু তেতিয়াহে পোহৰলৈ আহিলে যে সাপে খোঁটা বেজীৰ সলনি কুকুৰে কামোৰা বেজী লিখিছে । তাৰ পিছত চিকিৎসকক সোধাত তেওঁ ক’লে ভুলতে লিখিলো ।’’
মণ্টু যাদৱ উপাধিৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁ একেমুখে নস্যাৎ কৰে ৷ ৰোগীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন কৰি চিকিৎসকগৰাকীয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘সাপে খোঁটা ৰোগী এজন আহিছিল ৷ তেওঁক মই সকলো দিশ চাই ভৰ্তি হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিলো ৷ কিন্তু তেওঁলোকে ভৰ্তি নহ’ল আৰু পাছত মই কুকুৰে কামোৰা বেজী ল’বলৈ লিখি দিলো । সাপে খুঁটিলে সাধাৰণতে আমি টি টি বেজী ল’বলৈ লিখো যদি ৰোগীৰ অৱস্থা গুৰুত্বৰ নহয় ৷ কিন্তু বিষাক্ত সাপে খুঁটিলে আমি সাপে খোঁটা বেজী দিওঁ । ভুল ক’তো হোৱা নাই ৷’’
ইফালে এই সম্পৰ্কে চিকিৎসালয়খনৰ ফাৰ্মাচীত থকা এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘সাপে খোঁটা বুলি লিখা থকাৰ বাবে মই বেজীটো দিয়া নাই । কিয়নো প্ৰেছক্ৰিপছনত কুকুৰে কামোৰা বেজী ল’বলৈ লিখা আছিল । চিকিৎসকে কুকুৰে কামোৰা বেজী লিখিছে, সাপে খোঁটা বেজী লিখা নাই ।’’
উল্লেখ্য যে, এই সমগ্ৰ ঘটনাই চিকিৎসকগৰাকীৰ বেপেৰুৱা মনোভাৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ যদিহে এই অভিযোগ সঁচা হয়, তেন্তে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ বিৰুদ্ধে স্বাস্থ্য বিভাগে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ নিজেই হৈ পৰিল এটা খবৰ; বহিঃৰাজ্যত গুলীবিদ্ধ অসমৰ সাংবাদিক