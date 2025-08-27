সৰুপথাৰ : ৰেংমা বনাঞ্চলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে নগাৰ হুংকাৰ । এতিয়া উচ্ছেদিত স্থানত অসমীয়াই গছ ৰুব নোৱাৰিব । আনকি তামোল গছবোৰো কাটিবও নোৱাৰিব । কোনো খুঁটা পুতাতো বাধা দিছে নগাই । ফেন্সিং আদিও নলগাবলৈ দিছে সকীয়নি । এইবোৰ মাটি হেনো নগা লোকৰ ! এই সকীয়নি নামানিলে পৰিণাম হ'ব ভয়ংকৰ ।
সব ঘৰ ভাঙি দে, এটাও নাৰাখিবি....
মঙলবাৰে ৰেংমা বনাঞ্চলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকোতেই অসমৰ প্ৰশাসনৰ লোকৰ সন্মুখতেই একাংশ নগা লোকে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ বিদ্ৰোহেই ঘোষণা কৰিলে । এই নগা লোকসকলে অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাৱা বাবে ভাল পাইছে যদিও উচ্ছেদৰ পিছতেই এই ভূমি নাগালেণ্ডৰ বুলি দাবী কৰিছে । কেৱল দাবী কৰিয়েই ক্ষান্ত থকা নাই, প্ৰত্য়াহ্বানো সৃষ্টি কৰিছে অসমীয়াৰ বাবে ।
ইয়াত গছ ৰুবও নোৱাৰে....
উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজতেই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি এজন নগা লোকে কয়, "ইয়াত গছ ৰুবও নোৱাৰে, কাটিবও নোৱাৰে । এইখিনি আমাৰ মাটি । সব ঘৰ ভাঙি দে, এটাও নাৰাখিবি । ইয়াৰ পৰা খেদাইছে ভাল পাইছো, এই মাটিখিনি আমাৰ মানচিত্ৰৰ অধীনত । ইয়াত গছ ৰুবও নোৱাৰে কাটিবও নোৱাৰে । মিঞাসকলে আহি আমাৰ ঠাই দখল কৰিছিল । তামোল গছবোৰ আমাৰ, কাটিবও নোৱাৰিব । চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে, আমি উচ্ছেদ চলোৱাত ভাল পাইছো ।"
উৰিয়ামঘাটত উচ্ছেদ চলি থকাৰ সময়তেই এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি নগা লোক এজনে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কয়,"এইবোৰ আমাৰ বাবাহঁতৰ এলেকা । মিঞা লোকসকলে আহি দখল কৰি আছিল । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰে মিলামিলি কৰি উচ্ছেদ কৰাটো ভাল কথা । এইটো এলেকা আমাৰ । তেওঁলোক ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল নাজানে, চিনিয়ে নাপাও । অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ পিছতেহে ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব । ন'হলে এতিয়া গছপুলি ৰোপণ কৰা নহ'ব । কালিও এনেকুৱা কথাই কৈছে নাগালেণ্ডৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কৈছে যে অসমতো গছপুলি ৰোপণ নকৰিব, নাগালেণ্ডতো গছপুলি ৰোপণ নকৰিব। পিলাৰ, ফেন্সিং নলগাব ।"
হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে উচ্ছেদিতই :
আনহাতে, সপোনৰ ঘৰখনৰ সন্মুখত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে একাংশ উচ্ছেদিত মহিলাই । এজন উচ্ছেদিতই কয়, "আমি অসম-নাগালেণ্ড সীনান্ত ৰক্ষা কৰিছিলো, এতিয়া আমিটো নাথাকিম ইয়াত ।"
উচ্ছেদস্থলীত উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল । প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰত তচনচ হোৱা সপোনৰ ঘৰখনৰ সন্মুখত হিয়া ঢাকুৰি কান্দোন একাংশ মহিলাৰ । কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি বাস কৰি অহা সপোনৰ ঘৰখন চিৰদিনৰ বাবেই ভাঙি দিলে প্ৰশাসনে । ক'ত থাকিব ? কি কৰিব ? তেওঁলোকে বিচাৰিছে সংস্থাপন ।
ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মঙলবাৰে পুনৰ চলিল প্ৰশাসনৰ দ্বিতীয় পর্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান। হাতীডুবি, ১নং মধুপুৰ আৰু ৰাণা নগৰত চলিল উচ্ছেদ অভিযান । মছজিদ, মাদ্ৰাছা সকলোতে চলিল প্ৰশাসনৰ বুলড'জাৰ । উল্লেখ্য় যে ১ নং মধুপুৰ, হাটীডুবি আৰু ৰাণা নগৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযানত খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকে বসবাস কৰাৰ বাবে বাদ পৰিছিল । পৰৱর্তী সময়ত বন বিভাগে জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতেই দ্বিতীয় পর্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযানত সাঙুৰি লোৱা হয় তিনিওটা স্থান ।
ইতিমধ্যে তিনিওটা স্থানতে ভাঙি দিয়া হ'ল প্ৰকাণ্ড অট্টালিকাৰ লগতে বাসগৃহসমূহ । ইপিনে উচ্ছেদিতসকলে মন্তব্য কৰি কৈছে যে তেওঁলোকেহে সীমান্তত নগাৰ আগ্ৰাসনক সুৰক্ষা দিছিল । একেবাৰে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত যিহেতু তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিল, গতিকে নগাই অসমৰ ভূমিক লৈ কৰা কৌশলৰ পৰা তেওঁলোকেহে সুৰক্ষা দিছিল বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে ।
আমি ভূমিপুত্ৰ গৰিয়া মানুহ :
উচ্ছেদিত লোক এজনে কয়, "কিছুমান নগা লোকে আহি কয় আপোনালোকে জাননী পাইছে ইয়াত কিয় ৰৈ আছে, আপোনালোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবি । এতিয়া নটিছ পাইছে ,থাকিব অধিকাৰ নাই । এনেবোৰ কথা নগাই আহি কয়। লগতে কয় এইবোৰ আমাৰ বাবাসকলৰ মাটি আছে । চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো যে এটুকুৰা মাটিও যাতে নগাক দিয়া নহয় । আমি ভূমিপুত্ৰ গৰিয়া মানুহ হয় । আমি অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত ৰক্ষা কৰিছিলো, এতিয়া আমিতো নাথাকিম ইয়াত । আমি ক'ত যাম, আমাৰ মাটি-বাৰী নাই। আমি মামাক এটাই কথা কৈছো যাতে অসমৰ মাটি এটুকুৰাও যাতে নাগালেণ্ডৰ হাতত নাযায় । যদি নাগালেণ্ডৰ হাতত মাটি নাযায় আমাক উচ্ছেদ কৰিছে ভাল কথা ।"