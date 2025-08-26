সৰুপথাৰ: উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মঙলবাৰে পুনৰ চলিল প্ৰশাসনৰ দ্বিতীয় পর্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান । উচ্ছেদস্থলীত শুনা গ’ল উচ্ছেদিতৰ কান্দোনৰ ৰোল । ১ নং মধুপুৰ, হাতীডুবি আৰু ৰাণা নগৰত মঙলবাৰে চলে উচ্ছেদ অভিযান ।
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযানত খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকে বসবাস কৰাৰ বাবে বাদ পৰিছিল তিনিওটা স্থান । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছিল যদিও নগালোকৰ বাধা প্ৰদানৰ ফলত কৃষ্ণপুৰত সাময়িকভাৱে উচ্ছেদ বন্ধ ৰখা হৈছিল । কিন্তু পুনৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ ।
কি কয় উচ্ছেদিতই
এগৰাকী উচ্ছেদিত মহিলাই কয়, ‘‘আমাক থাকিবলৈ ঠাই লাগে, জেগা লাগে । বাকী ১০ ঘৰ যে ৰাখিছে সিহঁত কি পট্টা মাটিত আছে নেকি ? আমি বাংলাদেশী নেকি ? ইয়াতেই থকা ১০ ঘৰ লোকক কিয় জাননীও দিয়া নাই ? আমাৰ যাবলৈ জেগা নাই । আমাক ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক । আমি গুৱাহাটীৰ হয়, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলো । আমি মিঞা মানুহ নহয় ।’’
অন্য এগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমিও মিঞা মানুহ খেদিবলৈ সমৰ্থন জনাইছো । আমাক গৰিয়া মানুহক কিয় উচ্ছেদ কৰিব লাগে ? মই কোনো নগাঁৱৰ নহয়, মা-দেউতাৰ ঘৰ বৰপথাৰত । আমাৰ এখেত সৰুপথাৰৰ হয় । আমাক কিয় উচ্ছেদ কৰিছে ? আমাৰ মাটি-বাৰী নাই, আমি যাম ক’ত এতিয়া ? ল’ৰা-ছোৱালী ক’ত পঢ়াম ? মোৰ ছোৱালী এজনী কলেজত পঢ়ি আছে, ল’ৰা এজন নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে । আমি ১৯৭৯ চনতেই অহা, তাৰ আগতেই আমাৰ শহুৰ দেউতা অহা । এওঁ ১৯৭৯ চনত অহা । আমাক কিয় এইখিনি কৰিছে, পুৰণা মানুহ । আমি নগাঁও যাবলৈ মিঞা মানুহ নহয় আমাক সংস্থাপন লাগিব । ইয়াতেই থাকিম, মিঞা নেকি পলাই যাম ? জাননী দিও ঘূৰাই নিছে তাৰ পিছতো কিয় ভাঙিছে ? আমি ৭ ঘৰ মানুহ MLA ছাৰৰ ওচৰত গৈ আহিছো ।’’
আন এগৰাকী উচ্ছেদিত মহিলাই কয়, ‘‘আমি গৰিয়া মানুহ, গৰিয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় । আমাক চৰকাৰে সংস্থাপন দিব লাগে । মানুহখিনি চৰকাৰী মাটিত আছিল, চৰকাৰী মাটি চৰকাৰে লৈছে ৷ এতিয়া আমাক সংস্থাপন দিব লাগে । আমাৰ দেউতাহঁত ইয়াতেই আহি ইয়াতেই ঢুকালে, বহুত বছৰ হৈ গ’ল । আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালী ইমান ডাঙৰ হ’ল, আমাৰ দেউতাহঁত ঢুকালেই । আমাক গৰিয়াখিনিকো চৰকাৰে মিঞা বনাই দিলে ।’’
