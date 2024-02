Who presented most number of budget: 2024 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট উপস্থাপন কৰিব । স্বাধীন ভাৰতত কোনজন বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বাধিক বাজেট দাখিল কৰিছিল জানেনে ? এই তালিকাখন চাওক-