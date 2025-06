ETV Bharat / bharat

আশ্চৰ্যকৰ ! এটা, দুটা নহয়, এডাল গছতেই ওলমিছে ১২ প্ৰকাৰৰ আম - 12 TYPES OF MANGOES ON ONE TREE

গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ এডাল বিশেষ আম গছ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : June 7, 2025 at 5:10 PM IST 3 Min Read

জুনাগড় : এক আশ্চৰ্যজনক ঘটনা । আপুনি, মই সকলোৱে এডাল আম গছত একধৰণৰ ফলেই ওলমি থকা দেখিছো, তেনে আমকেই খাইছো । আজি আমি আপোনাক এনে এডাল আম গছৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো, য'ত ওলমি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদযুক্ত আম । এবিধ নহয়, দুবিধ নহয়, একেবাৰে ১২ প্ৰকাৰৰ আম লাগিছে এডাল গছতেই । আকৌ বছৰৰ ১২ মাহতেই লাগে এই আম । এই আম গছডাল আছে গুজৰাটৰ জুনাগড়ত । শুনিলে সপোন যেন লাগিলেও জুনাগড়ত দিতলাৰ প্ৰগতিশীল কৃষক উকা ভায়ে নিজৰ ঘৰত লাগোৱা একমাত্ৰ আম গছত ১২ ধৰণৰ আম পোৱা যায় । উকা ভাইয়ে এই আশ্চৰ্যজনক আম গছৰ যতন কৰি আছে একমাত্ৰ দেশী আমবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈকে । নতুন প্ৰজন্মই যাতে আমাৰ এই ঐতিহ্যবাহী প্ৰজাতিবোৰ পাহৰি নাযায় তাৰ বাবে এইগৰাকী কৃষকে আম গছ জোপাৰ যতন লৈ আহিছে । গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ প্ৰগতিশীল কৃষক উকা ভাই (ETV Bharat) আমি আজি আপোনাক এটা তেনেই সাধাৰণ বুলি ভৱা আমৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিটোৰ আছে এক বিশেষত্ব । এই আমৰ সোৱাদ ভিন্ন । দিতলা গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল কৃষক উকা ভাইৰ ঘৰতে এক বিশেষ আম আছে য'ত বছৰত ১২ ধৰণৰ আম ওলমি থাকে । শীত, গ্ৰীষ্ম আৰু বৰ্ষা তিনি ঋতুতেই বেলেগ বেলেগ সোৱাদযুক্ত আম লাগে এই গছডালত ।

গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ এডাল বিশেষ আম গছ (ETV Bharat) আমৰ জীৱন্ত এলবাম : আমৰ ছিজনত এই বিশেষ আম গছডালত একেলগে ১২ ধৰণৰ আম লাগিছে । সেইবাবে উকা ভাইৰ আম আমৰ জীৱন্ত এলবাম হিচাপে বিশেষ হৈ পৰিছে । আপোনাক জনাব খুজিছো যে সাধাৰণতে যিকোনো আমৰ গছত এক বা দুই প্রজাতিৰ আম দেখা পোৱা যায়; কিন্তু উকা ভাইৰ পৰিশ্ৰম আৰু আমৰ খেতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা কাৰণেই আজিৰ দিনত তেওঁলোকৰ এডাল আম গছত একেলগে ১২ প্ৰজাতিৰ আম লাগিছে । গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ এডাল বিশেষ আম গছ (ETV Bharat) বিলুপ্ত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা : দিতলা গাঁৱৰ প্ৰগতিশীল খেতিয়ক উকা ভাই পৰম্পৰাগতভাৱে আমৰ খেতিত জড়িত । তেওঁৰ আছে এখন ডাঙৰ বাগিছা, য'ত তেওঁ কেশৰ আম ৰোপণ কৰিছে । দেশী আম বিলুপ্ত নোহোৱা আৰু নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ইয়াৰ গুৰুত্ব একেদৰে ৰাখিবলৈকে দেশী আমৰ গ্ৰাফটিং কৰি ১২ টা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আম সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ এডাল বিশেষ আম গছ (ETV Bharat) বিশেষ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে । যদি ক'ৰবাত কোনো দেশী আম পোৱা যায়, তেন্তে তেওঁলোকে সেইটোকে আমত গ্ৰাফট কৰি একেটা আমৰ পৰা কিছু আৰু দেশী বৰ্গৰ আম উৎপাদনৰ চেষ্টা কৰি আছে । এই বিশেষ আম ৫০ গ্ৰা ৰ পৰা ২ কিলোলৈকে হয় । লগতে আমৰ ৰূপ, ওজন, ৰং আৰু আকাৰৰ লগতে সোৱাদে এইজোপা আম গছক দিছে এক ব্য়তিক্ৰমী পৰিচয় । গুজৰাটৰ জুনাগড়ৰ এডাল বিশেষ আম গছ (ETV Bharat)