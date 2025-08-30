সন্তু দাসৰ প্ৰতিবেদন
নতুন দিল্লী : জুলাই মাহত মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত ৮৯০০ৰো অধিক অভিযোগ লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে । তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ দেশৰ পৰা এন এইচ আৰ চিয়ে লাভ কৰা অভিযোগসমূহৰ ভিতৰত আছে জিম্মাত লোৱা মৃত্যু (পুলিচ আৰু ন্যায়িক), আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত হোৱা মৃত্যু, বণ্ডেড লেবাৰ, শিশু, মহিলা, অনুসূচিত জাতি (এছ চি), অনুসূচিত জনজাতি (এছ টি) আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী (অ’ বি চি)ৰ সৈতে জড়িত গোচৰ ।
জুলাই মাহত এন এইচ আৰ চিয়ে পুৰণি গোচৰকে ধৰি ৪৩০০ৰো অধিক গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে জুলাই মাহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা মানৱ অধিকাৰ গোচৰৰ তথ্য অনুসৰি মুঠ অভিযোগৰ সংখ্যা আছিল ৮,৯১২টা । ইয়াৰে ২২৯ জন জিম্মাত মৃত্যু হোৱা (পুলিচ আৰু ন্যায়িক), ২৫ টা আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত হোৱা মৃত্যু, ৩৮ টা বণ্ডেড লেবাৰৰ সৈতে জড়িত, ২৫২ টা শিশু, ৫২৮ জন মহিলা, ১২২ জন এছ চি/এছ টি/অ’ বি চি আৰু ৭,৭৭১৮ টা অন্যান্য গোচৰ ।
এই সময়ছোৱাত পুৰণি গোচৰকে ধৰি ৪৩৬০টা গোচৰ নিষ্পত্তি হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত জিম্মাত মৃত্যুৰ ১৭২টা গোচৰ (পুলিচ আৰু ন্যায়িক), মহিলাৰ মৃত্যুৰ ১৭৮টা আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ ২৭টা গোচৰ ।
এন এইচ আৰ চিৰ তথ্য অনুসৰি মুঠ বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা আছিল ৩৪,৩৩৪টা । মহিলাৰ অধিকাৰ খৰ্বৰ সৈতে জড়িত মুঠ বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা ২০৪৮ আৰু শিশুৰ অধিকাৰ খৰ্বৰ সৈতে জড়িত ৬৬০টা গোচৰ ।
জুলাই মাহত এন এইচ আৰ চিয়ে মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত ১০টা গোচৰৰ নিজাববীয়াকৈ লৈছিল । এই গোচৰসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফাৰুখাবাদ জিলাত উৎকোচ দাবী কৰি আৰক্ষীয়ে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত ১৫ জুলাইত এজন লোকে আত্মহত্যা কৰাৰ খবৰো আছে । জানিব পৰা মতে, পত্নীৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে লোকজনক থানালৈ মাতিছিল । মানৱ অধিকাৰ সংগঠনটোৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক জাননী জাৰি কৰি গোচৰৰ বিশদ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিল ।
তদুপৰি ৫টা গোচৰত এন এইচ আৰ চিয়ে জুলাই মাহত ২১,০০,০০০ টকাৰ সকাহৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ।
এন এইচ আৰ চিয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা বছৰৰ একে মাহতে মুঠ ৬৭১৮টা মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ গোচৰ লাভ কৰা হৈছে । ইয়াৰে জিম্মাত মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত অভিযোগৰ সংখ্যা (পুলিচ আৰু ন্যায়িক) আছিল ১৭১টা, মহিলাৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ সংখ্যা আছিল ৩৯৭টা আৰু শিশুৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ সংখ্যা আছিল ২৯টা । পুৰণি গোচৰকে ধৰি মুঠ নিষ্পত্তি কৰা গোচৰ আছিল ৫,৮৯৫টা, আনহাতে ৭,৯৭২টা গোচৰ বিচাৰধীন আছিল ।
২০২৪ চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত এন এইচ আৰ চিয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ সংখ্যা আছিল ৩৪টা ।
বিশেষজ্ঞৰ মতামত
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত এজন বিশেষজ্ঞই মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সৈতে জড়িত গোচৰসমূহৰ ওপৰত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ বিষয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত ব্যাপক সজাগতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
শিশুৰ অধিকাৰৰ বাবে কাম কৰা শংকৰ মণ্ডলে কয়, "মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰাটো অতি গুৰুতৰ বিষয় । ৰাইজৰ মাজত সজাগতাৰ বাবে ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহৰ তুলনাত এন এইচ আৰ চিয়ে লাভ কৰা অভিযোগৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি মই ভাবো ।"
তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো স্তৰতে মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ বিষয়ে সজাগতা থাকিব লাগে । অভিযোগ সুৰক্ষাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ।
ব্যক্তিগত অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা
এন এইচ আৰ চিয়ে অভিযোগৰ তদন্ত, সংস্কাৰৰ পৰামৰ্শ, সজাগতা বৃদ্ধি আৰু সংবিধানত উল্লেখ কৰা মানৱ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰি ব্যক্তিগত অধিকাৰ সুৰক্ষিত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
অভিযোগৰ তদন্ত কৰাটো মানৱ অধিকাৰ সংস্থাটোৰ এটা মূল কাম । বহু ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট অভিযোগে আয়োগক অধিকাৰ উলংঘাৰ সৈতে জড়িত বহল বিষয়সমূহৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, যাৰ ফলত ব্যৱস্থাগত সংস্কাৰৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ পোৱা গৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ই নিজৰ উদ্যোগত হওক বা নাগৰিক সমাজ, সংবাদ মাধ্যম, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাই উজ্জ্বল কৰি তোলা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানৱ অধিকাৰ বিষয়সমূহ সক্ৰিয়ভাৱে চিনাক্ত কৰে ।
মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সৈতে জড়িত অভিযোগৰ তদন্তৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ বা যিকোনো অধীনস্থ কৰ্তৃপক্ষ বা সংস্থাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত তথ্য বা প্ৰতিবেদন আহ্বান কৰাৰ ক্ষমতা এন এইচ আৰ চিৰ আছে । কিন্তু যদিহে বিচৰা তথ্য বা প্ৰতিবেদন নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা নহয়, তেন্তে ই স্বতন্ত্ৰভাৱে অভিযোগসমূহৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ।
আনহাতে, যদি এন এইচ আৰ চিয়ে তথ্য বা প্ৰতিবেদন লাভ কৰে আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰ বা কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী কোনো তদন্তৰ প্ৰয়োজন নাই বা উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি নিৰ্ণয় কৰে, তেন্তে অভিযোগৰ সৈতে আগবাঢ়ি নাযাবলৈ বাছি ল’ব পাৰে আৰু সেই অনুসৰি অভিযোগকাৰীক অৱগত কৰিব পাৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে এন এইচ আৰ চিয়ে অন্যান্য দায়িত্বৰ উপৰিও বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত সময়ে সময়ে শিবিৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি জনসাধাৰণৰ ন্যায়ৰ সুবিধাৰ উন্নতি সাধন কৰে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অভিযোগকাৰীসকলক নিজ নিজ ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ সৈতে শুনানি গ্ৰহণ কৰা, যাতে মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ বলি হোৱা লোকসকলে শীঘ্ৰে সকাহ পাব পাৰে । গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰাৰ উপৰিও এই বৈঠকসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিষয়াসকলক মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়া আৰু ন্যায়ৰ ক্ষিপ্ৰ প্ৰশাসন নিশ্চিত কৰা ।
