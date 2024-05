মদিনা অভিমুখে ৰাওনা প্ৰথমটো হজযাত্ৰীৰ দল - hajj 2024 flight schedule

ETV Bharat / bharat

মদিনা অভিমুখে ৰাওনা প্ৰথমটো হজযাত্ৰীৰ দল

হজলৈ যাত্ৰীলৈ শুভেচ্ছা ( ETV BHARAT )

নেশ্যনেল ডেস্ক, 9 মে’ : ২০২৪ চনৰ ৯ মে’ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হজৰ নিৰ্ধাৰিত যাত্ৰা । দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী বিমানবন্দৰৰ পৰা দুপৰীয়া ২:২০ বজাত ৰাওনা হজযাত্ৰীৰ প্ৰথমখন বিমান । দিল্লী প্ৰদেশ হজ কমিটীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হোৱা হজৰ প্ৰথম কনভয়ত ২৮৫ জন হজযাত্ৰী আছে । হজলৈ যাত্ৰা (ETV BHARAT) ২০২৪ চনৰ ২৫ মে’লৈকে দিল্লীৰ পৰা হাজ তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে মুঠ ৪৭খন বিমান যাত্ৰা কৰিব । হজ যাত্ৰীসকলৰ প্ৰথম দলটো কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰথম চৌদি এয়াৰলাইনছৰ বিমানখন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ৩ ৰ পৰা চৌদি আৰৱৰ পবিত্ৰ চহৰ মদিনালৈ ৰাওনা হয় । হজলৈ যাত্ৰা (ETV BHARAT) হজযাত্ৰীৰ প্ৰথম দলটো পঠিয়াবলৈ দিল্লী ৰাজ্যিক হজ সমিতিৰ অধ্যক্ষ কৌসৰ জাহান, সদস্য মহম্মদ সাদ, ভাৰতীয় হজ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া লিয়াকুৱাট আলী আফাকী, ডেপুটি চিইঅ’ নাজিম আহমেদ, দিল্লী হজ কমিটিৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া আছফাক আহমেদ আৰফি, উপ কাৰ্যবাহী বিষয়া মহছিন আলীৰ লগতে অন্যান্য বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল বিমানবন্দৰত উপস্থিত থাকে । হজলৈ যাত্ৰা (ETV BHARAT) হজযাত্ৰীসকলক ফুলৰ মালাৰে আদৰণি জনোৱা হয় আৰু দিল্লী ৰাজ্যিক হজ কমিটীয়ে নিযুক্তি দিয়া ভাৰত স্কাউট আৰু গাইডৰ চেলুটিং দলটোৱে গাৰ্ড অৱ অনাৰ দি দলটো বিদায় দিয়ে । হজ ২০২৪ৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা মুঠ ১,৭৫,০২৫ গৰাকী হজযাত্ৰী পবিত্ৰ হজৰ বাবে যাব । ইয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে ১,৪০,০২৫ গৰাকী হজলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত ট্যুৰ অপাৰেটৰে ৩৫,০০০ তীৰ্থযাত্ৰী হজলৈ যাব । হজলৈ যাত্ৰা (ETV BHARAT) সমগ্ৰ ভাৰতৰ মুঠ ২০টা জাহাজ পইণ্টৰ পৰা হজৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলে যাত্ৰা কৰে । প্ৰথম পৰ্যায়ত দিল্লীৰ পৰা হজলৈ যোৱা হাজীসকলৰ উভতি অহাৰ কাম ২২ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । লগতে পঢ়ক : সোণৰ বিকল্প হ’ব পাৰে প্লেটিনাম নতুবা কাপোৰ ! - Akshaya Tritiya 2024

