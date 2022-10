کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی نے کہاکہ بی سی سی آئی کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت کو ابھی کئی میچ کھیلنے ہیں۔ ٹیم کو پریکٹس کے لئے مناسب گراونڈ نہیں بھی کیا جا سکتا ہے ۔امید ہے کہ بورڈ اس مسئلہ کو حل کرے گا۔ آسٹریلیا میں کھیلتے ہوئے سورو کو بھی ایسے ہی تجربے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ Sourav Ganguly Says BCCI Should Lodge Complain Against Cricket Australia

آسٹریلیا میں دوسرے ممالک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے

انہوں نے کہا کہ کرکٹ آسٹریلیا دوسری ٹیموں کو معیاری سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے پہلے آسٹریلیا کے دورے پر جا چکے ہیں انہیں اس کا تجربہ ہو گا۔ بی سی سی آئی کے سابق صدر سورو گنگولی نے کہاکہ اس کے لئے کرکٹ آسٹریلیا سے زیادہ آئی سی سی ذمہ دار ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیسا بڑا ٹورنامنٹ کے لئے گائیڈ لائن جاری کیا جاتاہے۔ آئی سی سی کو دیکھنا چاہئے کہ آسٹریلیا گائیڈ لائن پرعمل کر رہا ہے یا نہیں ۔

غور طلب ہے کہ ٹی20 ورلڈ کپ کے دوران بھارتی کرکٹ ٹیم کو نظر انداز کرنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔اس تنازعہ کے ردعمل نے سنگین رخ اختیار کر لیا ہے۔ اس سے قبل کئی مہمان ٹیموں کو سڈنی میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن کسی نے اندازہ نہیں لگایا کہ ورلڈ کپ میں ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہندوستانی ٹیم کے ساتھ۔

ٹیم مینجمنٹ بنیادی طور پر ٹاپ آرڈر بلے بازوں کے ساتھ سخت نیٹ سیشن کرنا چاہتی تھی۔ جو کہ ممکن نہیں ہو سکا ۔ اسی وجہ سے، ہندوستانی ٹیم انتظامیہ اس معاملے کو لے کر بہت فکر مند ہے۔ بی سی سی آئی حکام نے آسٹریلوی بورڈ سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف سوروگنگولی اس مرتبہ فیفا فٹبال ورلڈ کپ دیکھنے قطر جائیں گے۔ یہ میسی-رونالڈو کا آخری ورلڈ کپ ہے۔ سابق کپتان کا اس تناظر میں کہنا تھا کہ ’دونوں لیجنڈ فٹبالر ہیں‘۔ ان کا تعاون بہت بڑا ہے۔ لیکن فٹ بال ایک کھیل نہیں ہے۔ اور سب کا کریئر ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ورلڈ کپ میں سورو کس کو سپورٹ کریں گے؟ جواب، 'برازیل'۔Sourav Ganguly Says BCCI Should Lodge Complain Against Cricket Australia