جنوبی 24 پرگنہ :مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ کے مہیش تلہ تھانہ میں واقع رابندر نگر علاقے میں واقع ایک مکان میں دھماکے کا واقعہ پیش آنے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔

مہیش تلہ تھانے کی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور زخمیوں کو ضلع ہسپتال میں داخل کرایا جہاں دو لوگوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد کہاکہ مکان کے اندر کچن گھر کے پاس دھماکہ ہوا ہے، لیکن اب تک یہ پتہ چل نہیں سکا ہے کہ کس وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔

پولیس نے کہا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو ضلع ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں میں تین بچے اور ایک عورت بھی شامل ہے۔ زخمی ہونے والوں کی شناخت سندیپ یادو، رانی یادو کے طور پر ہوئی ہے۔ اس دھماکے میں ان کے تینوں بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔

پولیس کاکہنا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے تک اس معاملے میں واضح طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے۔ دھماکے کی جانچ کے لئے فورنسک ٹیم کی مدد لی جا رہی ہے ۔جائے وقوع پر پولیس اور آر اے ایف کے اہلکاروں کو تعینات کردیا گیا ہے۔ قیاس آرائی ہے کہ دیوالی پوجا کے مد نظر مکان میں غیرقانونی طریقے سے پاٹخہ تیاری کا کام چل رہا تھا۔ ان ہی پٹاخوں کی وجہ سے دھماکہ پیش آیا ہے۔