مظفرنگر:ریاست اترپردیش کے مظفرنگر میں واقع انصاری روڈ پر نامعلوم شرپسندوں نے ایک کپڑے کے تاجر کے سر پر ڈنڈے سے حملہ کرکے لاکھوں کی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے۔ لاکھوں کی لوٹ کی واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔Muzaffarpur Police Arrest Five Miscreants And Recover One Crore RS And Arms

ایس ایس پی کی ہدایت پر کئی ٹیموں کو تشکیل دی گئی۔کوتوالی پولیس اور کرائم برانچ نے خصوصی مہم چلا کر اس واردات میں ملوث شرپسندوں کو گرفتار کرلیا ۔

پولیس نے اس لوٹ کی واردات میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کرلیا جن کے قبضے سے مسروقہ ایک کروڑ سے زائد کی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔مظفرنگر ایس ایس پی نے پریس کانفرنس کے دوران اس واردات میں ملوث شرپسندوں کو گرفتار کرنے والی پولیس کی ٹیم کو 25 ہزار روپے بطور پر انعام سے بھی نوازا ہے۔





بائٹ۔۔۔۔ایس ایس پی ونیت جائشوال