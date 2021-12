سماجی خدمت تنظیم ہیلپنگ ہینڈز اور نوئیڈا میڈیا کلب کی جانب سے اتر پردیش نوئیڈا کے گاؤں گجھوڑ سیکٹر-53 کے پرائمری اسکول میں ایک میگا میڈیکل کیمپ Mega Medical Camp منعقد کیا گیا جس میں 750 افراد کی صحت کا معائنہ کیا گیا اور تمام مریضوں میں ضرورت کے مطابق مفت ادویات تقسیم Free Medicine Distribution کی گئیں۔

نوئیڈا میں میگا میڈیکل کیمپ منعقد

کیمپ میں تمام بیماریوں کے ٹیسٹ کیے گئے اور بیماری کے مطابق مفت ادویات بھی دی گئیں۔ ہیلپنگ ہینڈز کی صدر رجنی کٹاریہ نے کہا کہ آج کے کیمپ میں پیٹ کی بیماری، کھانسی اور جوڑوں کے درد سے متعلق زیادہ تعداد میں مریض آئے۔

رجنی کٹاریہ نے مزید بتایا کہ خواتین مریض بھی اپنی بیماری کے لیے آئیں اور ان کا تسلی بخش تشخیص کی گئی اور مفت ادویات بھی دی گئیں۔

تنظیم کی صدر نے بتایا کہ تنظیم کی کوشش ہے کہ تمام غریبوں کو مدد اور ریلیف Help and Relief to The Poor فراہم کیا جائے، جس کے لیے تنظیم مسلسل کوشاں ہیں۔

آج کے کیمپ میں سنجیونی اسپتال کے ڈاکٹروں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ہیلپنگ ہینڈز تنظیم کی صدر رجنی کٹاریہ، اشوک یادو، پون کمار، رینو آنند، ریتو لالوانی، پونم جین، سریندر وششت، رئیس خان اور گاؤں کے سربراہ گجھوڑ سنجے شرما، فوناروا کے جنرل سکریٹری کے کے جین اور نوئیڈا میڈیا کلب کی ٹیم رنکو یادو کی قیادت میں موجود تھے۔