بارہ بنکی: بارہ بنکی میں نیشنل ہیرلڈ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائیرکٹریٹ (ای ڈی) کی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے پوچھ گچھ کے خلاف جمعہ کے روز ضلع بارہ بنکی میں کانگریس کارکنان نے جم کر احتجاج کیا۔ کانگریس کارکنان کانگریس دفتر سے انکم ٹیکس دفتر تک مارچ نکالا، اور ای ڈی، مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔



اس موقع پر کانگریس کے ضلع صدر محمد محسن نے کہا کہ یہ آواز بچانے اور آواز دبانے کی لڑائی ہے۔ نیشنل ہیرالڈ، قومی آواز اور نو جیون اخبار یہ جنگ آزادی کی آواز ہوا کرتا تھا، مجاہدین آزادی کے موقف اور ان کے کارناموں کو یہ اخبار عوام تک پہنچاتا تھا۔ آج راہل گاندھی کو ای ڈی کے ذریعہ انہیں اخبارات کی آواز کو دبانے کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں راہل گاندھی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے صرف ان اخبارات کے قرض کو کانگریس پارٹی کے ذریعہ ادا کیا تھا جو بھی لین دین ہوا، اس کے کاغذات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ای ڈی کا اس میں کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، ینگ انڈیا نو پرافٹ نو لاس کی کمپنی ہے، اس میں بھی انکم ٹیکس کا معاملہ نہیں بنتا ہے، لیکن یہ تاناشاہ حکومت ہر آواز کو دبانا چاہ رہی ہے۔

وہیں ریاستی کانگریس کے ایس سی ایس ٹی سیل کے ریاستی صدر اور ریاستی ترجمان تنج پنیا نے کہا کہ ای ڈی کے خلاف یہ احتجاج مسلسل جاری رہے گا۔