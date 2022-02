قرآن مجید تمام امراض کےلیے شفاء ہے۔ قرآن مجید قلب انسانی کا نور Quran is the Noor of the Human Heart ہے۔ یہ دل پر طاری ہوتا ہے تو دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تمام عبادتوں میں قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ Quran is The Source of Guidance for Human Beings ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان مردوعورت پر فرض ولازم ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اوردوسروں کو سکھائے۔

آؤ قرآن مجید تجوید سے سکیھیں

ان خیالات کا اظہار وزیر داخلہ تلنگانہ اسٹیٹ محمد محمود علی نے اپنی سرکاری رہائش گاہ بنجارہ ہلز حیدرآباد میں جامعة المؤمنات حیدرآباد کے زیر اہتمام ایک ماہ کی مہم"آؤ قرآن مجید تجوید سے سکیھیں" کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے کہا کہ قرآن مجید اللہ کا وہ واحد کلام ہے جس کا پڑھنا،سننا،چھونا، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھنا سب ثواب میں شامل ہے۔الحمد للہ جامعۃ المؤمنات کی جانب سے پندرہ سال سے تجوید سکھانے کی مہم چلائی جارہی ہے جو صرف جامعہ میں ہی نہیں بلکہ تلنگانہ، آندھرا پردیش،کرناٹک، مہاراشٹرا، گجرات، کشمیر، پنجاب،بہار،یوپی، کیرلا کے مختلف اضلاع کی شاخوں کے علاوہ انگریزی میڈیم اسکولز،کالجز میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔

وزیر موصوف نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم وتربیت بہت ضروری ہے، ایک لڑکی کو تعلیم دینا ایک خاندان کو تعلیم دینے کے مماثل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعۃ المؤمنات تعلیم وتربیت کا ایک مرکز ہے جو ہر شعبہ میں خاص طو پر خواتین کے لیے نمایاں خدمات انجام دیتا ہے۔

"آؤ قرآن مجید تجوید سے سکیھیں "مہم خواتین وطالبات کو تجوید سے قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کے مقصد سے شروع کی جارہی ہے۔جس کے لیے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ارباب جامعۃ المؤمنات کو مبارکباد پیش کی۔

ڈاکٹرمفتی حافظ محمد مستان علی قادری بانی وناظم اعلیٰ جامعۃ المؤمنات نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا خیر مقدم کیا اورمہم کی تفصیلات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ جامعۃ المؤمنات کی مہم آؤ قرآن مجید تجوید سیکھیں 3/فبروری تا 3/ مارچ منعقد ہورہی ہے جس میں جامعۃ المؤمنات اور جامعہ کے شاخوں کی معلمات مفت تجویدکی تعلیم دیں گی۔

اور اس مہم کے اختتام پر باضابطہ قرأت امام عاصم کوفیؒ کا امتحاان منعقد ہوگا اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والی خواتین، طلبا وطالبات کو جامعہ کی جانب سے سند پیش کی جائے گی۔اس مہم میں حصہ لینے کےلیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر اس مہم کو آف لائن و آن لائن دونوں طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔

طالبات کی سہولت کےلیے تجوید کی کتاب کو اردو زبان کے علاوہ رومن انگریزی میں شائع کیا گیا ہے۔

ڈاکٹرمفتیہ حافظہ رضوانہ زرین پرنسپال وشیخ الحدیث جامعۃ المؤمنات، ڈاکٹرمفتیہ ناظمہ عزیز، ڈاکٹرمفتیہ تہمینہ تحسین، ڈاکٹرمفتیہ نسرین افتخار، ڈاکٹرمفتیہ سیدہ عشرت بیگم، ڈاکٹرمفتیہ سیدہ عاتکہ طیبہ نے مسلم خواتین، طلبا وطالبات سے خواہش کی ہے کہ وہ اپنے قریبی مراکز میں تجوید سیکھ کر قرآن مجید کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔

حافظ محمد عبد الصمدشرفی استاذ جامعہ نظامیہ کی دعا پر اس تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔

اس موقع پر ڈاکٹر حافظ محمد سید عبد الصمدشرفی استاذ جامعہ نظامیہ، ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشاہ قادری خطیب وامام مسجد حج ہاؤز، ڈاکٹر عبد الغفور پرویز، ڈاکٹر یوسف الدین بغدادی صدقی شاہ، مولانا ساجد احمد کامرانی، محمد مفتی عبد الرحیم،حافظ سید اشفاق،مولوی غلام ربانی عطاری،مولوی محمد طاہر اور دیگر شریک تھے۔