جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئے سال کی خوشی کے موقعہ پر جموں و کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے Governor's Greetings on The Eve of New Year۔

اپنے ایک مبارک بادی کے پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جب ہم نئے سال کی صبح کا خیر مقدم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے خوابوں کی تعبیر کیلئے کوشش کرتے ہوئے گزشتہ سال کی کامیابیوں پر استوار کرنا چاہئیےLt Governor Manoj Sinha Extends New Year Greetings۔

لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا ” نئے سال کے موقعہ پر میں تمام شہریوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم 2022 میں داخل ہو رہے ہیں اعتماد کے احساس اور مقصد کے ساتھ یو ٹی میں جامع سماجی ، اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کیلئے جموں و کشمیر انتظامیہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے نئے عزم کے ساتھ کام کرے گی دعا ہے کہ نیا سال سب کیلئے امن ، ترقی ، خوشحالی ، صحت اور خوشی لائے Happy New Year 2022۔

لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس موقع پر ہمیں ان تمام بہادر دلوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے مستقبل کیلئے اپنا حال قربان کر دیا۔