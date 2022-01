جموں و کشمیر پولیس نے گزشتہ برس 15 نومبر کو حیدر پورہ کے متنازعہ تصادم آرائی میں ہلاک کیے گئے رامبن کے نوجوان عامر ماگرے کی لاش کی واپسی پر اپنے جواب میں ہائی کورٹ میں اعتراض داخل کیا ہے۔Hyderpora Encounter Hearing



معاملے کی پہلی سماعت کے دوران عدالت نے جموں و کشمیر انتظامیہ سے کہا تھا کہ وہ عامر کے اہل خانہ کی جانب سے ان کے بیٹے کی آخری رسومات کے لیے کی جانے والی رٹ پٹیشن کے حوالے سے دس دن میں اپنا جواب داخل کرے۔



انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) کشمیر کی طرف سے دستخط شدہ پٹیشن کے جواب میں، جس کی ایک کاپی ای ٹی وی بھارت کے پاس ہے، حکومت نے کہا ہے کہ درخواست گزار نے "مکلمل طور" کے ساتھ عدالت سے رجوع نہیں کیا اور "مادی حقائق کو دبایا" ہے۔



ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے دائر اعتراض میں کہا گیا ہے کہ معاملے میں لاش کی واپسی کا مطالبہ کسی عام شہری کا مطالبہ نہیں ہے جو سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے مارا گیا ہے بلکہ اس عسکریت پسند کا مطالبہ ہے جو تصادم آرائی کے دوران مارا گیا ہے۔



اس کے مزید کہا گیا ہے کہ "اگر کسی وجہ سے کسی عسکریت پسند کی لاش کی واپسی پر غور کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں ایک غلط پیغام جائے گا اور اس سے امن و امان اور سیکورٹی خدشات کے بہت بڑے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس طرح شروع میں ہی عدالت کے سامنے سیکیورٹی کے وسیع تر خدشے کے لیے گزارش کی جاتی ہے، فوری طور پر رٹ پٹیشن کو خارج کر دیا جائے۔"



پولیس کا اعتراض میں کہنا تھا کہ "یہ عسکریت پسندوں کی تدفین کے دوران پایا گیا ہے، عسکریت پسندوں سمیت مفاد پرست بہت سے لوگ جنازے کے جلوسوں میں شامل ہونے کا انتظام کرتے ہیں اور وہاں عسکریت پسندی کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو عسکریت پسندوں کی صفوں میں شامل ہونے اور عسکریت پسندی کے عمل کو جائز قرار دینے پر اکسایا جاتا ہے۔"



عدالت اس حقیقت کی تعریف کرے گی کہ عسکریت پسندوں کی لاش کو دائرہ اختیار سے باہر دفن کرنے کے پیچھے مقصد وقت کی ضرورت تھی اور اس کا مقصد صرف بھارت کی سلامتی اور خودمختاری کے وسیع تر مفاد کا تحفظ کرنا تھا۔



وہیں ماگرے کی وکیل دیپیکا سنگھ راجاوت نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پولیس کے اعتراض پر یونین آف انڈیا کے جواب کا انتظار کریں گے۔

اُن کا کہنا تھا کہ "عدالت نے یونین آف انڈیا کو جواب داخل کرنے کے لیے دو ہفتے کا وقت دیا ہے۔ پولیس کے اعتراضات ہماری پٹیشن سے مکمل طور پر متصادم ہیں۔"



واضع رہے کی گزشتہ برس 31 دسمبر کو عامر ماگرے کے والد لطیف ماگرے نے جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ میں اپنے بیٹے کی لاش واپسی کے لیے رٹ پیٹیشن دائر کی تھی۔ عامر حیدر پورہ متنازعہ تصادم آرائی کے دوران مارے گئے تین شہریوں میں سے ایک تھا۔



ماگرے نے درخواست میں عدالت سے مرکزی وزارت داخلہ، جموں و کشمیر انتظامیہ اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) کو عامر کی لاش اہل خانہ کے حوالے کرنے کی ہدایت کرنے کی استدعا کی ہے۔



آئین کے آرٹیکل 21 کا استعمال کرتے ہوئے، جو مذہبی رسومات اور قواعد کے مطابق باعزت تدفین کے حق میں توسیع کرتا ہے، درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ عامر کی لاش کو مکمل طور پر گلنے سے بچانے کے لیے اسے جلد از جلد نکالنے کی ضرورت ہے۔

معاملے پر رواں مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی پہلی سماعت کے دوران عدالت نے جواب دہندگان (حکومت) کو نوٹس جاری کیا ہے اور انہیں 10 دن کا وقت دیا ہے کہ وہ عامر ماگرے کی لاش واپسی سے متعلق درخواست کا جواب دیں۔



واضح رہے کہ 15 نومبر کو سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں ایک متنازع تصادم آرائی کے دوران تین شہری محمد الطاف بٹ ساکنہ بارزلہ، روال پورہ کے رہنے والے ڈاکٹر مدثر گل اور رامبن کے رہنے والے عامر احمد ماگرے ہلاک کئے گئے۔ عامر گل کے دفتر میں بطور ہیلپر کام کرتا تھا۔ تاہم، تینوں مقتول شہریوں کے اہل خانہ نے پولیس کے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ ان کے رشتہ دار عسکریت پسندی میں ملوث تھے۔