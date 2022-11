سرینگر:جموں و کشمیر خاص کر وادی کشمیر میں بیرڈ فیلو ہونے کی خبریں بے بنیاد ہے،چکن میں بیرڈ فیلو یعنی انفلنزا ٹائپ اے وائرس کی صرف افواہ ہے۔کشمیر میں پولٹری میں ابھی تک اس طرح کی کوئی بیماری نہیں دیکھی گئی ہے۔ایسے میں لوگوں کو گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔No Bird Flu case reported In Kashmir

ان باتوں کا اظہار بوائلر اینڈ پولٹری پروجیکٹ کے منیجر ڈاکٹر مختار احمد نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔Dr Muqhtar Ahmad On Bird Flu in Kashmir

وادی میں بیرڈ فیلو محض افواہ، ڈاکٹر مختار احمد میر

انہوں نے کہا کہ ابھی کشمیر میں بیرڈ فیلو کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے اور یہ محض افواہ ہے اور لوگوں کو ان افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ایسے میں متعلقہ محکمہ پوری طرح چوکس ہے۔ نہ صرف باہر سے آنے والی پولٹری پر نظری رکھی جارہی ہے بلکہ یہاں کی مقامی پولٹری پیداوار پر نگاہ رکھی جارہی ہے۔Rumours of Bird Flu in Kashmirڈاکٹر مختار احمد میر نے کہا کہ پولٹری میں بیرڈ فیلو کی بیمار دراصل مہاجر پرندوں کی وجہ سے پھیلتی ہے جوکہ سردیوں کے ان مہینوں میں یہاں کے آبی ذخائر کا رخ کرتے ہیں۔ Migration of Migratory Birds In Kashmir

مزید پڑھیں: Bird Flu Scare in Kerala کیرالہ 20 ہزار سے زائد پرندوں کو مارنے کا فیصلہ



ایسے میں محکمہ کی فیلڈ ٹیم آبی ذخائر پر بھی بیرون ممالک سے آنے والے ان کہ مہاجر پرندوں پر نظر گزر رکھنے کے علاوہ پولٹری سے وابستہ افراد کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کے صلاح و مشورے فراہم کرتے رہتے ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر مختار نے کہا کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے وہ معمول کے مطابق پولڑی کا استمعال کرسکتے ہیں البتہ صفائی اور پکانے پر خاص دھیان رکھ جانا چاہیے۔