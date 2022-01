گاڑی میں موجود ڈرائیور اور ساتھی ڈرائیور زخمی ہوگئے اور انہیں علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) راجوری منتقل کیا گیا۔ driver and his co-driver were injured



زخمیوں کی شناخت محمد مدثر ولد محمد فاروق ساکن راجوری قصبہ اور حوض نواز ولد محمد پرویز ساکن چندی مڑھ سورنکوٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں خطرے سے باہر بتائے جارہے ہیں۔ Road Accident in Rajouri

