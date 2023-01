فتح گڑھ صاحب (پنجاب): کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا آج پنجاب میں داخل ہوچکی ہے۔ ریاست پنجاب میں جاری 'بھارت جوڑو یاترا' کے آغاز سے قبل راہل گاندھی بدھ کی صبح پنجاب کے گرودوارہ فتح گڑھ صاحب پہنچے۔ یہ یاترا 19 جنوری کو جموں و کشمیر میں اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچنے سے پہلے آٹھ دنوں میں پنجاب کے کئی حصوں کا احاطہ کرے گی۔ شدید سردی اور گھنی دھند کو برداشت کرتے ہوئے پارٹی کے حامی اور مقامی لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور راہل گاندھی کی حمایت کی۔ کانگریس لیڈر نے منگل کو امرتسر میں سری ہرمندر صاحب (گولڈن ٹیمپل) کا دورہ کیا جب یاترا پنجاب میں داخل ہوئی۔ قبل ازیں منگل کو بھارت جوڑو یاترا پنجاب پہنچ چکی ہے۔ راہل گاندھی نے بدھ کی صبح پنجاب کے فتح صاحب گرودوارہ میں پوجا کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک زبان کو دوسری زبان سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کی اس نفرت کے جواب میں وہ بھارت جوڑو یاترا کو نکال رہے ہیں۔ Rahul Gandhi Says BJP is Pitting Castes against each other

یہ بھی پڑھیں:

پنجاب کے فتح گڑھ صاحب Gurdwara of Fatehgarh Sahib میں راہل گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ذات کو دوسری ذات سے، ایک زبان کو دوسری زبان سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ ملک کو ایک مختلف راستہ دکھانا چاہیے۔ محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا۔ تو ہم نے یہ سفر شروع کیا۔

بھارت جوڑو یاترا کا راستہ اس طرح ہوگا

بھارت جوڑو یاترا صبح 8:20 بجے شروع ہوئی۔ 11:30 بجے کے وقفے کے بعد، ریلی 3:30 بجے منڈی گوبند گڑھ کے خالصہ اسکول گراؤنڈ سے دوبارہ شروع ہوگی۔ راہل گاندھی کے ساتھ پنجاب پردیش کانگریس کے صدر امریندر سنگھ راجہ ورنگ، کانگریس لیڈر پرتاپ سنگھ باجوہ اور دیگر کانگریسی لیڈران موجود رہیں گے۔ راہل گاندھی منگل کو گرو نگر امرتسر میں واقع سری ہرمندر صاحب پہنچے اور وہاں پر سجدہ کیا۔ اس وقت راہل گاندھی بھگوا رنگ کی پگڑی پہنے نظر آئے۔ پوجا کرنے کے بعد راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ سری ہرمندر صاحب میں گرو کے دروازے پر پہنچ کر انسانی اقدار پر یقین اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ست شری اکال!' Rahul Gandhi will pay obeisance at the Gurdwara of Fatehgarh Sahib

بھارت جوڑو یاترا کی تیاری

پنجاب میں آج سے بھارت جوڑو یاترا Bharat Jodo Yatra in Punjab شروع ہو گئی ہے۔ لوہڑی کے دن 13 تاریخ کو چھٹی ہوگی۔ راجہ وڑنگ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اسی لیے پارٹی کی جانب سے 19 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ تمام سینئر رہنماؤں کو اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا پنجاب میں 7 دن تک رکے گی اور پھر پٹھان کوٹ کے راستے جموں و کشمیر میں داخل ہوگی۔

کانگریس کے سابق صدر نے منگل کو ہریانہ کے امبالا میں یاترا دوبارہ شروع کی۔ پیر کو، یاترا خواتین اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وقف تھی، کیونکہ خواتین بھارت یاتریوں نے کانگریس لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ بھارت جوڈو یاترا کی ہریانہ ٹانگ کے دوران، وائناڈ کے ایم پی نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) پر طنز کیا، انہیں 21ویں صدی کے کورو قرار دیا، جو خاکی شرٹس پہنتے ہیں، شاکھا چلاتے ہیں اور قومی ثقافت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کروکشیتر میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ 21ویں صدی کے کوراو خاکی ہاف پتلون پہنتے ہیں اور 'شاکھا' چلاتے ہیں۔ ملک کے 2-3 امیر ترین لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔

واضح رہے کہ راہل نے کہا تھا کہ آر ایس ایس کے ارکان کبھی بھی ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگاتے کیونکہ بھگوان شیو ایک سنیاسی تھے اور یہ لوگ ہندوستان کی 'تپسیا' پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے 'جے سیا رام' سے دیوی سیتا کو ہٹا دیا ہے۔ یہ لوگ ہندوستان کی ثقافت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ 7 ستمبر کو تمل ناڈو کے کنیا کماری سے شروع ہونے والی یہ یاترا 30 جنوری کو راہل کے سری نگر میں ترنگا لہرانے کے ساتھ ختم ہوگی۔ پیدل مارچ اب تک تمل ناڈو، کیرالہ، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، راجستھان، دہلی، اتر پردیش اور فی الحال ہریانہ میں ہو چکا ہے۔