ترال:کشمیر کےترال اور دیورچھترگام میں خستہ حال سڑک سے عوام کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔خستہ حال سڑک کی مرمت کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ پرعدم توجہی کا الزام لگایا ۔

ترال میں دیور چھترگام رابطہ سڑک کی دو دہائیوں سے مرمت نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی کو مشکلات درپیش ہیں۔ابتر سڑک کی وجہ سے عوام کو روزانہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں ۔

ترال اور دیورچھترگام میں خستہ حال سڑک سے عوام پریشان

مقامی لوگوں کے مطابق اسکول جانے والے طلباء کے ساتھ ساتھ، معمر افراد اور مریضوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔مقامی باشندوں نے کہاکہ روڈ کی خستہ حالت کے سبب اتنی برپیشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہہ نہیں سکتے ہیں ۔

انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیدار نے سڑک پر فقط مٹی انڈیل کر کام سمیٹ دیتے ہیں۔ان کی عدم توجہی کے سبب سڑکوں کا برا حال ہے۔تاہم وہ مٹی بھی بارش کی وجہ سے بہہ گئی۔ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے ہیں۔

طلباء نے کہا کہ گزشتہ دو برس سے سڑک کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے جس کے سبب انہیں اسکول جانے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے خستہ حال سڑک کی مرمت کا مطالبہ کیا ۔