سین فرانسسکو: ایلون مسک کی ٹیسلا نے اس سال کے اپنے اسٹاک میں 60 فیصد سے زیادہ کی گراوٹ کے بعد ملازمین سے کہا ہے کہ وہ اگلے سال کے اوائل میں ایک اور برطرفی کے دور کے لیے تیار رہیں۔ جون میں، مسک نے ٹیسلا کے عہدیداروں سے تمام بھرتیوں کو روکنے اور 10 فیصد ملازمی کو کم کرنے کو کہا تھا۔ Tesla set for another round of layoffs in early 2023

الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی نے سال کی دوسری ششماہی میں پھر سے ملازمین کی بھرتی شروع کی تھی۔ Electrek کے مطابق، خدشہ ہے کہ اگلی سہ ماہی (جنوری-مارچ 2023) میں برطرفی کا نیا دور آ سکتا ہے۔ Tesla set for another round of layoffs in early 2023