کیپ کینورل: امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے طوفان کے خطرے کے پیش نظر چاند پر اپنے راکٹ کی روانگی کو اگلے ہفتے تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ موجودہ وقت میں کیریبین کے علاقے میں شدید طوفان آنے کا خدشہ ہے۔

بغیر پائلٹ کے چاند کے ارد گرد چکر لگانے والی اس راکٹ کی پرواز میں یہ تیسری تاخیر ہے۔ نصف صدی قبل ناسا کے قمری مشن کے بعد یہ ایک بڑا مشن ہے۔ پچھلی بار اس راکٹ کے لانچ میں ہائیڈروجن فیول کے لیک ہونے اور دیگر تکنیکی مسائل کی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی۔

سمندری طوفان 'ایان' کا مرکز کیریبین کا علاقہ ہے، جس کی جمعرات کے روز تک فلوریڈا کے خلیجی ساحل سے ٹکرانے کی توقع ہے۔ جس سے فلوریڈا کے کئی حصے متاثر ہوں گے، بشمول ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر بھی ہوگا۔ 4.1 بلین ڈالر کا یہ مشن چند سالوں میں خلابازوں کے چڑھنے سے پہلے ایک فلائٹ ٹیسٹ میں چاند کے چارو طرف چکر چگانے والی ایک خالی کریو کیپسول بھیجے گا۔ 2025 تک خلابازوں کو چاند پر واپس لانا ناسا کا اب تک کا سب سے بڑا قدم ہے۔