سین فرانسسکو: ٹیک دگج ایپل نے اپنے 'Hey Siri' وائس اسسٹنٹ کے ٹرگر فیز کو صرف 'Siri' میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ہروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے۔ دی ورج کی رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ کے مارک گورمین نے کہا کہ نیا فیچر پچھلے کئی مہینوں سے تیار کیا جا رہا ہے اور امکان ہے کہ اسے اگلے سال یا 2024 میں ریلیز کیا جائے گا۔

اس کا مطلب ہے کہ سمارٹ اسسٹنٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، صارفین کو صرف سری اور اس کے بعد ایک کمانڈ کہنے کی ضرورت ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیچر کو مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے، کمپنی کو AI ٹریننگ اور انجینئرنگ کا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سمارٹ اسسٹنٹ کو مختلف زبانوں میں ایک ہی الفاظ کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی۔

رواں برس کے شروع میں، ایپل نے آئی او ایس 15.4 کے بیٹا میں اپنے سری وائس اسسٹنٹ کے لیے پانچویں 'امریکن' آواز متعارف کرائی تھی۔ ایپل کے صارف۔ فیسنگ انٹرفیس نے اسے وائس 5 کہا، لیکن iOS کے ڈویلپر اسٹیو موزر نے بتایا کہ اس کا فائل نام نئی آواز کو Quine کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔

