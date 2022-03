پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی کرسی کو خطرہ منڈ لانے لگا ہے۔اپوزیشن نے مطالبہ کہ وزیر اعظم 24 گھنٹے میںمستعفی ہو جائیں۔

پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کے رہنماؤں نے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع No Confidence Motion Against Imran Khan کرادی۔حزب اختلاف نے عمران خان پر ملک میں معیشت کو ڈبونے اور حکومت کو برے طریقے سے چلانے کا الزام عائد کیا Inflation in Pakistan ہے۔

اپوزیشن ارکان نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریکِ عدم اعتماد جمع کرا دی۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ تحریکِ عدم اعتماد پر ن لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی سمیت 86 اراکین کے دستخط ہیں۔تحریکِ عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اسٹاف نے وصول کی۔

پاکستانی اپوزیشن پارٹی کے ہزاروں حامیوں نے منگل کے روز ایک ریلی نکالی جس میں عمران خان سے استعفیٰ دینے یا پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا مطالبہ کیا ۔اس دوران عمران خان پر معیشت کو ڈبونے اور حکومت کو برے طریقے سے چلانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔یہ ریلی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں نکالی گئی۔

پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے اسلام آباد کے باہر جلسے میں عمران کے بارے میں کہا کہ عمران خان 24 گھنٹے میں استعفیٰ دیں اور الیکشن میںان کی پارٹی کا سامنا کریں، یا تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہو جائیں۔

حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ عمران عوام عوامی حمایت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، بڑھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور غیر ملکی ذخائر کی کمی سے لڑنے میں ناکام ہوئے ہیں۔

اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔

عمران خان نے سنہ 2018 میں بڑی فتح کے ساتھ اپنی حکومت بنائی جس کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔