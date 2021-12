کولکاتا میونسپل کارپوریشن (KMC) کے تمام 144 وارڈوں میں پولنگ اتوار کی صبح 7 بجے شروع ہوئی، جس میں سخت حفاظتی انتظامات Strict Security Arrangements کے درمیان COVID-19 پروٹوکول پر سختی سے عمل کیا گیا۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے سکریٹری نیلانجن سانڈلیا نے کہا کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ 4,959 پولنگ بوتھس پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور یہ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ فورس کے ایک افسر نے بتایا کہ شہر بھر میں تقریباً 23,000 کولکتہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے اور میٹروپولیس کے مختلف حصوں میں روٹ مارچ Route Marches in Different Parts of the Metropolis اور علاقے کے تسلط کی مشقیں کی گئیں۔

انہوں نے کہا کہ شہر بھر میں اہم مقامات پر 200 سے زائد پولیس چوکی بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ حکمراں ترنمول کانگریس سوک بورڈ کو لگاتار تیسری مدت کے لیے برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہی ہے، جب کہ بی جے پی دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے سی پی آئی (ایم) سے مقابلہ کرے گی۔ ٹی ایم سی نے اس سال کے اسمبلی انتخابات میں میٹرو پولس کے تمام 16 اسمبلی حلقوں میں کلین سویپ کیا تھا۔

ووٹوں کی گنتی 21 دسمبر کو ہوگی۔