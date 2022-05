کولکاتا: ریاست مغربی بنگال کی یونیورسٹیز کا چانسلر کون فائز ہوگا، اس سلسلے میں آج ایک حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کچھ ماہ قبل ہی یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ ریاست کی تمام یونیورسٹیز کی چانسلر اب سے ریاست کی وزیر اعلی ہوں گی۔ جمعرات کے روز اس سلسلے میں ریاستی حکومت کے کابینہ وزراء کی ایک میٹنگ میں ریاستی یونیورسٹیز سے متعلق قانون میں ترمیم پر اتفاق ہو گیا۔ اس حساب سے وزیر اعلی ممتا بنرجی اب سے تمام یونیورسٹیز کی چانسلر ہو سکتی ہیں۔West Bengal Govt to Introduce Bill To Make CM Chancellor of State Universities

بہت جلد ریاستی اسمبلی میں اس سلسلے میں بل پیش کیا جائے گا، لیکن اس بل کو پاس کرنے کے لیے ریاست کے گورنر کی منظوری بھی چاہیے۔ اس کے بعد ایکٹ میں ترمیم کرنی ہوگی۔ اس سے قبل تمل ناڈو گجرات میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ کیرالہ ریاست بھی ایسا کرنے جا رہی ہے۔ بنگال بھی اس نقش قدم پر چلنے جا رہا ہے۔



اگر ریاستی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے ریاست کے تمام یونیورسٹیز کی چانسلر گورنر کے بجائے وزیر اعلی ہوں گی۔ بہت جلد ریاستی حکومت اسمبلی میں اس سلسلے میں بل پیش کرنے والی ہے۔ اب سب کی نظریں گورنر جگدیپ دھنکر پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ CM Mamata To Be Chancellor of State Universities



