نئی دہلی: وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے یہاں ایک معمول کی بریفنگ میں نامہ نگاروں کو یہ جانکاری دی۔ آبے کو 8 جولائی کو جاپانی شہر نارا میں اپنی انتخابی تقریر کے دوران ایک 41 سالہ شخص نے قریب سے گولی مار دی تھی۔ وہ دو بار جاپان کے وزیر اعظم رہے۔

وزیر اعظم نریندر مودی 27 ستمبر کو جاپان کے ایک روزہ دورے پر جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔

آبے کی سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات کو ملک میں ایک غیر معمولی تقریب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں مسٹر مودی اور سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے سمیت کئی غیر ملکی سیاست دان بھی شرکت کریں گے۔