سرینگر: اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرم اپنے گونا گوں پیچ و خم ،ایثار و قربانی، عشق و محبت اور بے شمار فضیلت و مرتبت کی دولت سے معمور ہے۔ محرم الحرم کے مہینے میں یوم عاشورہ ایسا دن ہے جوکہ مراتب اور فضائل سے بھرا ہوا ہے۔۔History & Importance of Muharram



سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسینؓ اور ان کے رفقاء کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی یوم عاشورہ دس محرم الحرم انتہائی عقیدت واحترام اور رنج وغم کے ساتھ منایا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی سر بلندی اور حق و صداقت کی بالا دستی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عظیم قربانی دی تھی۔ Battle Of Karbala



اسی مناسبت سے مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر مقدس مقامات پر مجالس عزا کا اہتمام کیا گیا جبکہ علمائے دین اور ذاکرین نے حضرت امام حسینؓ کی سیرت طیبہ اور واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔Muharram Procession in Srinagar

وادی کے شیعہ اکثریتی والے علاقوں میں تعزیہ ،علم شریف اور ذوالجنا کے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے جن میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے غم حسین میں ماتم، گریہ وزاری اور سینہ کوبی کی جبکہ اختتام پر مرکزی امام بارگاہوں میں شام غریباں کی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا دل سوز سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا درد ہر ایک مسلمان کے دل میں اٹھتا رہے گا۔ کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کی علامت ہے۔ واقعہ کربلا کو 14 صدی گزر گئی لیکن آج بھی یہ جرات و شجاعت اور اسلام کی سر بلندی کا بے مثال واقعہ زندہ و جاوید ہے۔ کربلا ایک ایسا واقعہ یے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین ،شمس و قمر متاثر ہوئے۔ یہ وہ غم انگیز اور الم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا۔۔History & Importance of Youm-E-Ashura

دس محرم الحرم سنہ 61 ہجری کو فرزند رسول حضرت امام حسینؓ کو کربلا کے میدان میں ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ تین دن کا بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا تھا ۔حضرت امام حسینؓ اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں اسلام کی بقاء کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کا معیار طے کر دیا۔





"جدھر جدھر اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے

شجر شجر قمر قمر حسین ہی حسین یے

نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو

کیا ہے جس کو معتبر حسین ہی حسین ہے