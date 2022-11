رامبن: مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع رامبن میں ڈپٹی کمشنر رامبن مسرت الاسلام نے آج قصبہ رامبن کے جزل بس اسٹنڈ میں "مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ" حصہ دوم کی تحت جن ابھیان کا افتتاع کیا۔ My town My Pride Phase 2 Started in ramban

ڈپٹی کمشنر رامبن نے ایک تقریب میں جن ابھیان کا افتتاح کرنے کے علاوہ قصبہ قدیم رامبن کے تجاوزات اور بجلی چوری کے معاملات کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن ابھیان کا مقصد پہاڑی ضلع رامبن کے 3 قصبوں جن میں مونسپل کونسل رامبن، میونسپل کمیٹی بٹوٹ اور مونسپل کمیٹی بانہال میں ترقیاتی، سماجی شعبے اور روزگار پر مبنی اسکیموں کو مکمل کرنا ہے۔Rambn DC Masrat ul islam Inaugurated My Town My Pride 2nd Phase



اس موقع پر صدر ایم سی رامبن سونیتا سمبریا، وارڈ ممبر خالد وانی اور دیگر مقامی لوگوں کی کثیر تعداد موجودہ تھیں۔

