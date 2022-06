کپواڑہ: سرحدی ضلع کے کرال پورہ، ہرے علاقے میں اُس وقت کہرام مچ گیا جب ایک سترہ سالہ لڑکے کی کنویں میں گرنے سے موت واقع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق بلال احمد موچی ولد عبد الاحد موچی نام کا ایک 17سالہ لڑکا پیر کی دوپہر ایک کنویں میں گر گیا۔ Teenager Dies After Falling Into Well in Kralpora Kupwara بلال کے اہل خانہ سمیت مقامی باشندوں نے جموں و کشمیر پولیس کی مدد سے لڑکے کو کافی مشقتوں کے بعد کنویں سے باہر نکالا تاہم بلال احمد زندگی کی جنگ ہار چکا تھا۔

سانحے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ متوفی کے کنویں میں گرنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی خاطر پولیس ٹیم جانچ میں مصروف ہے۔ Teenager Falls Into Well in Kupwara دریاں اثناء، گزشتہ روز کپواڑہ ضلع کے راجوار، ہندواڑہ میں تالاب میں ڈوب کر ہلاک ہونے والے17 سالہ لڑکے کے جسد خاکی کو پیرکی صبح بازیاب کر لیا گیا۔

مزید پڑھیں: کپواڑہ: لولاب میں طالب علم غرقاب