ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ، ڈاکٹر اویس احمد نے ضلع بانڈی پورہ میں کام کر رہے میڈیا نمائندوں کے ساتھ مختلف امور پر تبادلۂ خیال کیا۔ میڈیا کے ساتھ بات چیت کا اہتمام ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس نے کیا تھا۔ اس موقع پر جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر اور ڈی آئی سی کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔

سمبل اور بانڈی پورہ میں پریس کلب کا مطالبہ

بات چیت کے دوران پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اداروں سے وابستہ کئی نمائندوں نے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کے ساتھ بات چیت کی اور مفاد عامہ کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صحافیوں نے ڈی سی کو زمینی سطح پر ہونے والی تقریبات کی کوریج کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔

مقامی صحافیوں نے ضلع ہیڈ کوارٹر بانڈی پورہ سمیت سمبل سب ضلع میں پریس کلب اور میڈیا سہولت مرکز کی فراہمی سمیت متعدد مطالبات انکے سامنے رکھے۔ ڈی سی بانڈی پورہ نے کہا کہ ''میڈیا جمہوریت کا ایک اہم ستون ہے اور یہ کسی بھی خطے میں بہتر طرز کی حکومت اور جوابدہی کے نظام کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔''

انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ان لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی کے لیے ہمیشہ دستیاب رہے گی جو بالواسطہ یا بلاواسطہ عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے مسائل کو اجاگر کرکے عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کام کریں تاکہ حکومت عوام کو راحت فراہم کرنے کے لئے تیزی سے کام کرسکے۔