نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو Vice President M. Venkaiah Naidu نے منگل کو نوجوانوں سے قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے کی سمت میں کام کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی New National Education Policy مادری زبان کے تناظر میں مہاتما گاندھی Mahatma Gandhi کی 'نئی تعلیم' کی پیروی کرتی ہے۔

نائب صدر نے مہاراشٹر کے وردھا میں مہاتما گاندھی انٹرنیشنل ہندی یونیورسٹی کی سلور جبلی تقریب Silver Jubilee Ceremony of Mahatma Gandhi International Hindi University سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 'ہماری لسانی تنوع ہماری طاقت ہے، ہماری زبانیں ہماری ثقافتی اتحاد کا اظہار کرتی ہیں'۔

انہوں نے کہا کہ لسانی اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے بھارتی زبانوں میں مکالمے کو بڑھانا چاہیے اور یونیورسٹیوں کے لینگویج ڈپارٹمنٹس میں مسلسل مکالمہ اور رابطہ ہونا چاہیے۔

نائیڈو نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی Freedom of Expression کو ہمیں زبان کے وقار اور سماج کے نظم و ضبط کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہئے تاکہ سماج میں غیر ضروری تنازعات پیدا نہ ہوں۔

اس موقع پر یونیورسٹی کیمپس میں ڈاکٹر۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی Unveiling of the Statue of Bhim Rao Ambedkar اور اٹل بہاری واجپائی بھون اور چندر شیکھر آزاد ہاسٹل کا افتتاح کیا گیا۔

جناب نائیڈو نے کہا کہ بیرون ملک میں پھیلے ہندی بولنے والے مہاجر ہندوستانی برادری اور ہندی بولنے والے ممالک کو ہندوستان سے جوڑے رکھنے میں ہندوستانی زبانوں کا اہم کردارہے اور یونیورسٹیوں کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے۔

انہوں نے ہندی بولنے والے ممالک اور مہاجر ہندوستانی برادری کے ادیبوں کے ادبی کاموں کو یونیورسٹیوں میں دانشورانہ گفتگو میں شامل کرنے کو بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی زبانوں میں ادب کا ترجمہ دوسری زبانوں میں بھی دستیاب کرایا جائے تاکہ نوجوان اسے پڑھ سکیں اوراس سے وابستگی محسوس کر سکیں۔

اس موقع پر سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے، وردھا کے ایم پی رام داس تڑس، وائس چانسلر پروفیسر۔ رجنیش کمار شکلا سمیت کئی معززین، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء موجود تھے۔



یو این آئی